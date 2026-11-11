A Milano sono stati proclamati i vincitori della Coppa del Mondo del Panettone 2026: ecco chi si è aggiudicato il primo posto e i premi speciali

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Il panettone è uno dei dolci italiani più conosciuti anche all’estero e ogni anno ispira nuove interpretazioni. Alla finale della Coppa del Mondo del Panettone 2026, organizzata a Milano, pasticceri arrivati da diversi Paesi si sono confrontati nelle categorie tradizionale e al cioccolato. La competizione ha assegnato anche riconoscimenti speciali.

Coppa del Mondo del Panettone 2026: il vincitore

La quinta edizione della Coppa del Mondo del Panettone si è svolta il 7 e l’8 novembre all’Hotel Meliá di Milano. Ideato dal maestro pasticcere Giuseppe Piffaretti, il concorso si propone di valorizzare il panettone artigianale e la sua diffusione. Come scritto nel sito ufficiale della manifestazione, alla finale hanno partecipato professionisti provenienti da 20 Paesi tra Europa, Americhe e Asia. Le categorie in gara erano due: il panettone tradizionale e il panettone al cioccolato. In più, il concorso ha assegnato anche diversi premi speciali. Una giuria internazionale di dieci esperti per ciascuna categoria ha valutato i prodotti attraverso degustazioni anonime.

La manifestazione non si è limitata alla competizione, dato che il pubblico ha potuto partecipare a degustazioni, incontri e masterclass dedicati alla pasticceria. Il podio è stato tutto italiano per quest’anno. Il titolo mondiale per il miglior panettone tradizionale è andato a Fiorenzo Ascolese, maestro pasticcere di San Valentino Torio, in provincia di Salerno. Al secondo posto si è classificato Roberto Moreschi di Chiavenna, in provincia di Sondrio, mentre il terzo gradino è stato conquistato da Matteo Papanice, di Castellana Grotte, nel Barese.

L’Italia ha quindi occupato tutte e tre le prime posizioni della classifica 2026. Il nostro paese è ormai famoso in tutto il mondo per il panettone e sono diversi gli chef che per le feste natalizie realizzano panettoni speciali. Le feste di Natale 2026 potrebbero, però, risentire anche delle difficoltà nella filiera. Nelle scorse settimane, infatti, le proteste degli autotrasportatori hanno fatto temere a molti che i panettoni potessero essere a rischio in Italia per Natale 2026.

Panettone al cioccolato e premi speciali: i vincitori

Oltre al premio del miglior panettone, sono stati assegnati anche dei premi speciali. Nella categoria del miglior panettone al cioccolato il titolo è stato assegnato allo spagnolo Miguel Angel Castro Garcia, pasticcere di Madrid. La vittoria ha portato fuori dall’Italia uno dei due titoli mondiali del 2026, mentre gli altri due posti del podio sono andati a professionisti italiani. Pompilio Giardino, di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, si è classificato secondo, mentre Andrea Ceracchi, di Cori, nel Lazio, è arrivato terzo.

La finale ha assegnato anche riconoscimenti che valorizzano aspetti diversi del lavoro dei pasticceri. La Targa Maestro Panettone è stata conferita a Rolando Morandin, mentre Carlo Gronchi e Franco Antoniazzi hanno ricevuto un riconoscimento per il loro contributo al mondo dei lievitati, alla sua crescita e valorizzazione.

Tra i premi legati alla creatività e alla comunicazione, il riconoscimento del pubblico per il miglior packaging dell’Artecarta Capsule Collection è andato a Wilson Ernesto Flores Torres, dell’Ecuador. Il premio della giuria per la stessa categoria è stato assegnato ex aequo a Jie Lun Jan, di Taiwan, e Paolo Loraschi, della Svizzera. Karen Ng, pasticcere di Singapore, ha invece vinto il premio per il miglior video.

Sono stati premiati anche i migliori panettoni extraeuropei. Jamie Martinez, dagli Stati Uniti, ha ottenuto il riconoscimento per il panettone tradizionale extraeuropeo e il premio della Giuria Stampa per la stessa categoria. Ammary Coromo Viela Perdono, anch’egli statunitense, ha ricevuto il premio per il miglior panettone al cioccolato extraeuropeo. I riconoscimenti confermano così anche la dimensione internazionale raggiunta dal concorso.