Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Gambero Rosso ha svelato quali sono i migliori panettoni artigianali del 2026: le eccellenze nel settore dei lievitati italiani sono state selezionate dopo l’assaggio alla cieca degli esperti che compongono il panel di assaggio.

A valutare i prodotti sono stati: Daniele De Santi, Pastry chef ristorante Ineo; Eugenio Marini, Editor ed esperto di analisi sensoriale; Eugenio Morrone, titolare de Il Cannolo Siciliano; Francesca Castignani, titolare della pasticceria Belle Helene; Francesco Isoletta, responsabile produzioni Luna by Faro; Indra Galbo, curatore della guida Oli d’Italia; Manuel Conti della pasticceria Le Levain a Roma; Mara Nocilla, esperta di analisi sensoriale; Marco Radicioni di Otaleg; Monia Achille, Pastry chef della pasticceria Isanti di Vitorchiano in provincia di Viterbo; Stefano Ferrara, Maestro gelatiere titolare di FormaEssenza a Roma; Valeria Maffei, giornalista enogastronomica; Walter Musco, titolare della pasticceria Bompiani.