I migliori panettoni artigianali del 2025 per Gambero Rosso

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono i migliori panettoni artigianali d’Italia del 2025? A rivelarlo è Gambero Rosso che ha sottoposto trenta diversi lievitati a un panel di esperti: ogni prodotto è stato assaggiato “alla cieca” e i risultati della degustazione hanno portato alla lista dei top 15.

