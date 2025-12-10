I migliori pandori del supermercato per Gambero Rosso nel 2025

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Come da tradizione, le feste di Natale regaleranno molte occasioni per trascorrere del tempo in famiglia davanti ad una tavola imbandita di ogni prelibatezza. E al termine del pasto non può che esserci spazio per il dolce, meglio se qualcosa di tipico natalizio: panettone e pandoro sono senza dubbio le scelte preferite dagli italiani. Qualcuno opta per dei prodotti artigianali di alta qualità, molti altri invece si affidano a quelli industriali che si trovano nelle corsie dei supermercati. Scopriamo oggi quali sono i pandori migliori per il 2025, secondo Gambero Rosso.