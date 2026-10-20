Migliori osterie d'Italia 2027 per Slow Food: tutte le Chiocciole

Svelate quali sono le migliori osterie d'Italia 2027: ecco tutte le insegne del nostro Paese premiati con le ambite Chiocciole della Guida Slow Food

Anche quest’anno è arrivato l’appuntamento con la presentazione della nuova Guida Osterie d’Italia di Slow Food che premia le migliori insegne sparse su tutto il territorio nazionale.

Le migliori osterie d’Italia 2027

La guida simbolo di Slow Food Editore, ogni anno racconta la ricchezza e la diversità delle cucine regionali italiane. Le migliori osterie sono state premiate con le Chiocciole, il massimo riconoscimento assegnato a quei locali capaci di distinguersi in modo particolare per l’ambiente, la cucina e l’accoglienza in sintonia con Slow Food.

In cima alla classifica delle regioni più premiati troviamo la Campania che si prende la prima posizione con ben 34 Chiocciole; al secondo posto, invece, con 31 insegne premiate troviamo il Piemonte, presente nella graduatoria delle regioni dove si guadagna di più in Italia.

Seguono tre regioni a quota 26 Chiocciole: l’Emilia Romagna, la Toscana e la Puglia; il Veneto ne ha ricevute 25, due in più rispetto alle 23 ottenute da parte della Lombardia e del Lazio.

Tutte le Chiocciole di Slow Food, regione per regione

Abruzzo

PerVoglia – Castellalto (TE)

Zenobi – Colonnella (TE)

La Grotta dei Raselli – Guardiagrele (CH)

La Bilancia – Loreto Aprutino (PE)

Taverna de li Caldora – Pacentro (AQ)

Taverna 58 – Pescara

Font’Artana – Picciano (PE)

Bacucco d’Oro – Pineto (TE)

Vecchia Marina – Roseto degli Abruzzi (TE)

Clemente – Sulmona (AQ)

Terra di Ea – Tortoreto (TE)

Basilicata

Gagliardi – Avigliano (PZ)

La Taverna Lucana – Castelluccio Superiore (PZ)

Al Becco della Civetta – Castelmezzano (PZ)

Taverna Nonna Vera – Latronico (PZ)

Da Peppe – Rotonda (PZ)

Calabria

Il Tipico Calabrese – Cardeto (RC)

A Casalura – Cirò Marina (KR

Le Muraglie – Conflenti (CZ)

La Taverna dei Briganti – Cotronei (KR)

Il Ritrovo dei Picari – Grotteria (RC)

Costantino – Maida (CZ)

La Collinetta – Martone (RC)

Calabrialcubo – Nocera Terinese (CZ)

La Rondinella – Scalea (CS)

Il Vecchio Castagno – Serrastretta (CZ)

U Ricriju – Siderno (RC)

Zio Salvatore – Siderno (RC)

Campania

Due Nani – Ariano Irpino (AV)

La Pignata – Ariano Irpino (AV)

Valleverde Zi’ Pasqualina – Atripalda (AV)

’A Luna Rossa – Bellona (CE)

La Corte dei Filangieri – Candida (AV)

Tre Sorelle – Casal Velino (SA)

Gli Scacchi – Caserta

La Buca dei Ladroni – Ceppaloni (BN)

Viva lo Re – Ercolano (NA)

Fontana Madonna – Frigento (AV)

La Pergola – Gesualdo (AV)

Fenesta Verde – Giugliano in Campania (NA)

Il Focolare – Isola d’Ischia-Barano (NA)

La Torre One Fire – Massa Lubrense (NA)

Lo Stuzzichino – Massa Lubrense (NA)

Antica Trattoria Di Pietro – Melito Irpino (AV)

I Santi – Mercogliano (AV)

Esperia Osteria Flegrea – Monte di Procida (NA)

Da Donato – Napoli

La Chitarra – Napoli

Taverna a Santa Chiara – Napoli

O’ Ca Bistrò – Nocera Inferiore (SA)

Famiglia Principe 1968 – Nocera Superiore (SA)

Perbacco – Pisciotta (SA)

Abraxas – Pozzuoli (NA)

La Ripa – Rocca San Felice (AV)

La Locanda della Luna – San Giorgio del Sannio (BN)

’E Curti – Sant’Anastasia (NA)

’O Romano – Sarno (SA)

Osteria dei Briganti – Scampitella (AV)

La Lanterna – Somma Vesuviana (NA)

Hosteria Le Gourmet – Sperone (AV)

Da Addolorata – Torre Orsaia (SA)

La Piazzetta – Valle dell’Angelo (SA)

Emilia Romagna

Trattoria di Via Serra – Bologna

La Lanterna di Diogene – Bomporto (MO)

Campanini – Busseto (PR)

Locanda Mariella – Calestano (PR)

Badessa – Casalgrande (RE)

Da Faccini – Castell’Arquato (PC)

La Baita – Faenza (RA)

Da Noemi – Ferrara

Entrà – Finale Emilia (MO)

La Campanara – Galeata (FC)

Antica Locanda del Falco – Gazzola (PC)

La Longarola – Lesignano de’ Bagni (PR)

La Vecchia Scuola – Montese (MO)

Antica Trattoria Cattivelli – Monticelli d’Ongina (PC)

Osteria di Rubbiara – Nonantola (MO)

Ostreria Pavesi – Podenzano (PC)

Arrogant Pub – Reggio nell’Emilia

Caffè Grande – Rivergaro (PC)

Osteria dei Frati – Roncofreddo (FC)

Ossteria! – Savignano sul Rubicone (FC)

Amerigo dal 1934 – Valsamoggia (BO)

La Zaira – Valsamoggia (BO)

Trattoria del Borgo – Valsamoggia (BO)

Antica Trattoria Carra – Varano Melegari (PR)

Il Cantacucco – Zocca (MO)

La Roverella – Zola Predosa (BO)

Friuli Venezia Giulia

La Vallata – Barcis (PN)

Borgo Poscolle – Cavazzo Carnico (UD)

Rosenbar – Gorizia

La Stella – Meduno (PN)

Ivana & Secondo – Pinzano al Tagliamento (PN)

Allo Storione – Prata di Pordenone (PN)

Devetak – Savogna d’Isonzo Sovodnje ob Soci (GO)

Da Alvise – Sutrio (UD)

Antica Trattoria Menarosti – Trieste

Antica Trattoria Suban – Trieste

Stella d’Oro – Verzegnis (UD)

Lazio

Nu’ Trattoria Italiana dal 1960 – Acuto (FR)

Iotto – Campagnano di Roma (RM)

Lo Stuzzichino – Campodimele (LT)

Il Calice e la Stella – Canepina (VT)

Trattoria del Cimino – Caprarola (VT)

Locanda del Ditirambo – Castro dei Volsci (FR)

La Piazzetta del Sole – Farnese (VT)

’Na Fojetta – Frascati (RM)

Sora Maria e Arcangelo – Olevano Romano (RM)

Osteria del Vicolo Fatato – Piglio (FR)

Da Armando al Pantheon – Roma

Da Cesare – Roma

Da Cesare al Pellegrino – Roma

Grappolo d’Oro – Roma

Isotta – Roma

Menabò Vino e Cucina – Roma

Pennestri – Roma

Pro Loco Centocelle – Roma

SantoPalato – Roma

Trecca-Roma – Roma

Buccia – Sabaudia (LT)

Li Somari Trattoria Fuori Porta – Tivoli (RM)

Il Casaletto – Viterbo

Lombardia

Visconti – Ambivere (BG)

El Licinsì – Brescia

La Piana – Carate Brianza (MB)

Stazione – Castel d’Ario (MN)

Hostaria Viola – Castiglione delle Stiviere (MN)

Tamì – Collio (BS)

Il Gabbiano – Corte de’ Cortesi con Cignone (CR)

Ristorobie – Cusio (BG)

Aquila d’Oro – Dosso del Liro (CO)

Da Sapì – Esine (BS)

Antica Trattoria del Gallo – Gaggiano (MI)

Trattoria delle Miniere – Lenna (BG)

Al Resù – Lozio (BS)

Sali e Tabacchi – Mandello del Lario (LC)

Trattoria del Nuovo Macello – Milano

Trattoria Masuelli San Marco – Milano

Prato Gaio – Montecalvo Versiggia (PV)

Guallina – Mortara (PV)

Trattoria dell’Alba – Piadena Drizzona (CR)

Osteria del Miglio 2.10 – Pieve San Giacomo (CR)

Via Vai – Ripalta Cremasca (CR)

Osteria del Campanile – Torrazza Coste (PV)

Buscone – Varzi (PV)

Liguria

OrtOsteria Renè – Albenga (SV)

Cian de Bià – Badalucco (IM)

Mse Tutta – Calizzano (SV)

Caccia C’a Bugge – Campo Ligure (GE)

A Viassa – Dolceacqua (IM)

Dalla Padella alla Brace – Imperia

Raieü – Lavagna (GE)

Ligagin – Lumarzo (GE)

Da Fiorella – Luni (SP)

Baccicin du Caru – Mele (GE)

La Brinca – Ne (GE)

U Giancu – Rapallo (GE)

Marche

Sot’aj Archi – Ancona

Osteria del Castello – Arquata del Tronto (AP)

Agra Mater – Colmurano (MC)

Osteria SanBiagio – Fabriano (AN)

Trattoria da Giamburesti – Fano (PU)

El Mascaron – Fermignano (PU)

Salicornia – Pesaro

Da Rita – San Benedetto del Tronto (AP)

Mercato Trattoria Pop – Senigallia (AN)

Vino e Cibo – Senigallia (AN)

Molise

La Grotta da Concetta – Campobasso

Piemonte

Osteria dell’Arco – Alba (CN)

’L Bunet – Bergolo (CN)

Locanda dell’Olmo – Bosco Marengo (AL)

Battaglino – Bra (CN)

Boccondivino – Bra (CN)

Fuorimano – Busca (CN)

Reis Cibo Libero di Montagna – Busca (CN)

Il Moro – Capriata d’Orba (AL)

Cacciatori – Cartosio (AL)

Madonna della Neve – Cessole (AT)

La Torre – Cherasco (CN)

Locanda dell’Arco – Cissone (CN)

Ristorante Da Maurizio – Cravanzana (CN)

La Speranza – Farigliano (CN)

Osteria Imperfetta – Guarene (CN)

Locanda Fontanazza – La Morra (CN)

Lou Pitavin – Marmora (CN)

Repubblica di Perno – Monforte d’Alba (CN)

Belvedere Roero – Monteu Roero (CN)

Cantina dei Cacciatori – Monteu Roero (CN)

Da Vittorio – Nucetto (CN)

Corona di Ferro – Saluzzo (CN)

Osteria della Pace – Sambuco (CN)

Del Belbo da Bardon – San Marzano Oliveto (AT)

La Coccinella – Serravalle Langhe (CN)

Impero – Sizzano (NO)

Antiche Sere – Torino

Consorzio – Torino

Scannabue – Torino

Osteria dell’Unione – Treiso (CN)

Locanda del Falco – Valdieri (CN)

Puglia

Le Macare – Alezio (LE)

Antichi Sapori – Andria

Antica Osteria La Sciabica – Brindisi

Casale Ferrovia – Carovigno (BR)

Cibus – Ceglie Messapica (BR)

’U Vulesce – Cerignola (FG)

La Bottega dell’Allegria – Corato (BA)

La Cuccagna – Crispiano (TA)

Piccola Osteria Km Zero – Foggia

Terra Arsa – Foggia

La Luna nel Pozzo – Grottaglie (TA)

63 Osteria Contemporanea – Lecce

Le Zie-Cucina Casareccia – Lecce

Riontino dal 1964 – Margherita di Savoia (BT)

La Locanda del Maniscalco – Mattinata (FG)

Masseria Barbera – Minervino Murge (BT)

L’Antica Locanda – Noci (BA)

Peppe Zullo – Orsara di Puglia (FG)

La Piazza – Poggiardo (LE)

Botteghe Antiche – Putignano (BA)

La Fossa del Grano – San Severo (FG)

La Locanda di Nonna Mena – San Vito dei Normanni (BR)

XFood – San Vito dei Normanni (BR)

Ristò dei Fratelli Pesce – Taranto

Frangipane – Trani

Taverna del Porto – Tricase (LE)

Sardegna

ChiaroScuro – Cagliari

Transumanza – Cagliari

Da Andrea al Cavallera – Isola di San Pietro-Carloforte (SU)

Su Recreu – Ittiri (SS)

Abbamele – Mamoiada (NU)

Il Rifugio – Nuoro

Letizia – Nuxis (SU)

Ada – San Sperate (CA)

Il Vecchio Mulino – Sassari

La Rosa dei Venti – Sennariolo (OR)

Sicilia

Ginger People&Food – Agrigento

Nangalarruni – Castelbuono (PA)

Mé Cumpari Turiddu – Catania

Le Macine – Isole Eolie-Lipari (ME)

Oasi Osteria del Mare – Licata (AG)

Casa & Putia – Messina

4 Archi – Milo (CT)

Andrea – Palazzolo Acreide (SR)

Lo Scrigno dei Sapori – Palazzolo Acreide (SR)

Trattoria del Gallo – Palazzolo Acreide (SR)

Corona Trattoria – Palermo

Arrhais – Pollina (PA)

Fattoria Borrello-Osteria del Maiale Nero – Raccuja (ME)

San Giorgio e il Drago – Randazzo (CT)

U Sulicce’nti – Rosolini (SR)

Fratelli Borrello – Sinagra (ME)

Latteria Mamma Iabica – Siracusa

Cantina Siciliana – Trapani

Caupona Taverna di Sicilia – Trapani

Toscana

Il Nonno Cianco – Abetone Cutigliano (PT)

Da Alberto – Barberino di Mugello (FI)

La Taverna di Vagliagli – Castelnuovo Berardenga (SI)

Il Grillo è Buoncantore – Chiusi (SI)

La Solita Zuppa – Chiusi (SI)

Bel Mi’ Colle – Colle di Val d’Elsa (SI)

Osteria del Teatro – Cortona (AR)

Enoteca Spontanea – Firenze

Osteria dell’Enoteca – Firenze

La Burlanda – Fosdinovo (MS)

Oste Scuro – Grosseto

Summertime – Isola d’Elba-Capoliveri (LI)

Azzighe-Osteria a Metà – Livorno

Casa e Ciliegie – Loro Ciuffenna (AR)

Il Mecenate – Lucca

Locanda Agricola Posapiano – Montecarlo (LU)

La Ciottolona – Montieri (GR)

Il Libridinoso – Murlo (SI)

L’Oste Dispensa – Orbetello (GR)

Peposo – Pietrasanta (LU)

La Bottegaia – Pistoia

La Tana degli Orsi – Pratovecchio Stia (AR)

I’ Ciocio – Suvereto (LI)

Il Conte Matto – Trequanda (SI)

Buonumore – Viareggio (LU)

Antica Porta di Levante – Vicchio (FI)

Trentino Alto Adige

Maso Palù – Brentonico (TN)

Maso Santa Romina – Canal San Bovo (TN)

Locanda delle Tre Chiavi – Isera (TN)

Boivin – Levico Terme (TN)

Osteria 17 – Pergine Valsugana (TN)

Osteria Storica Morelli – Pergine Valsugana (TN)

Nerina – Romeno (TN)

Ciasa dò Parè – Soraga (TN)

Kürbishof – Anterivo-Altrei (BZ)

Oberraut – Brunico-Bruneck (BZ)

Drumlerhof – Campo Tures-Sand in Taufers (BZ)

Alter Fausthof – Fiè allo Sciliar Voels am Schlern (BZ)

Pitzock – Funes-Villnöss (BZ)

Lerchner’s in Runggen – San Lorenzo di Sebato (BZ)

Lamm Mitterwirt – San Martino in Passiria Sankt Martin in Passeier (BZ)

Waldruhe – Sesto-Sexten (BZ)

Umbria

Osteria dello Sportello – Arrone (TR)

L’Acquario – Castiglione del Lago (PG)

La Miniera di Galparino – Città di Castello (PG)

Tipico Osteria dei Sensi – Montone (PG)

Antica Cantina – Orvieto (TR)

La Palomba – Orvieto (TR)

I Birbi – Perugia

Stella – Perugia

La Cantina di Spello – Spello (PG)

Il Capanno – Spoleto (PG)

Lillero – Terni

Valle d’Aosta

La Brasserie du Bon Bec – Cogne (AO)

Lou Ressignon – Cogne (AO)

Al Maniero – Issogne (AO)

Veneto