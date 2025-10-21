Migliori osterie d'Italia 2026 per Slow Food: tutte le Chiocciole
Svelate quali sono le migliori osterie d'Italia 2026: ecco tutti i locali del nostro Paese premiati con le ambite Chiocciole della Guida Slow Food
Si rinnova l’appuntamento con la Guida Osterie d’Italia di Slow Food che ogni anno premia i migliori locali sparsi su tutto il territorio nazionale: le insegne che consentono di assaporare le specialità locali, preparate rigorosamente utilizzando ingredienti genuini e seguendo le ricette della tradizione.
Le migliori osterie d’Italia 2026
Rispetto all’edizione passata, la nuova Guida vede aumentare le osterie premiate con le Chiocciole, il massimo riconoscimento: da 325 sono diventate 337, segnale di una continua ricerca verso l’eccellenza.
La regione che vanta il maggior numero di osterie premiate con le Chiocciole è la Campania a quota 39: non a caso quest’anno la Campania è stata eletta come la regione dove si mangia meglio al mondo. Al secondo posto, invece, troviamo la Toscana con 30 indirizzi, mentre in terza posizione c’è il Piemonte con 29 osterie premiate.
Anche nel 2026 la Guida di Slow Food rappresenta il faro per tutti gli appassionati di ristorazione di qualità ma con l’attenzione verso il prezzo. L’ambita Chiocciola viene assegnata alle osterie che spiccano per il migliore rapporto qualità prezzo possibile.
Tutte le Chiocciole di Slow Food, regione per regione
Abruzzo
- PerVoglia – Castellalto (Teramo)
- Zenobi – Colonnella (Teramo)
- La Grotta dei Raselli – Guardiagrele (Chieti)
- Bracevia-A Tutta Pecora – Francavilla al Mare (Chieti)
- Perilli – Castilenti (Teramo)
- La Bilancia – Loreto Aprutino (Pescara)
- Taverna de li Caldora – Pacentro (L’Aquila)
- Taverna 58 – Pescara
- Font’Artana – Picciano (Pescara)
- Bacucco d’Oro – Pineto (Teramo)
- Vecchia Marina – Roseto degli Abruzzi (Teramo)
- La Corte – Spoltore (Pescara)
- Clemente – Sulmona (L’Aquila)
- Terra di Ea – Tortoreto (Teramo)
Basilicata
- Gagliardi – Avigliano (Potenza)
- Al Becco della Civetta – Castelmezzano (Potenza)
- Nonna Vera – Latronico (Potenza)
- Da Peppe – Rotonda (Potenza)
Calabria
- Pecora Nera – Albi (Catanzaro)
- Il Tipico Calabrese – Cardeto (Reggio Calabria)
- Da Talarico Salvatore – Catanzaro
- A Casalura – Cirò Marina (Crotone)
- Le Muraglie – Conflenti (Catanzaro)
- La Taverna dei Briganti – Cotronei (Crotone)
- Il Ritrovo dei Picari – Grotteria (Reggio Calabria)
- Costantino – Maida (Catanzaro)
- La Collinetta – Martone (Reggio Calabria)
- Calabrialcubo – Nocera Terinese (Catanzaro)
- La Rondinella – Scalea (Cosenza)
- Il Vecchio Castagno – Serrastretta (Catanzaro)
- U Ricriju – Siderno (Reggio Calabria)
- Zio Salvatore – Siderno (Reggio Calabria)
Campania
- La Pignata – Ariano Irpino (Avellino)
- Valleverde Zi’ Pasqualina – Atripalda (Avellino)
- A Luna Rossa – Bellona (Caserta)
- La Corte dei Filangieri – Candida (Avellino)
- Tre Sorelle – Casal Velino (Salerno)
- Gli Scacchi – Caserta
- Viva lo Re – Ercolano (Napoli)
- Fontana Madonna – Frigento (Avellino)
- La Pergola – Gesualdo (Avellino)
- Fenesta Verde – Giugliano in Campania (Napoli)
- La Marchesella – Giugliano in Campania (Napoli)
- Il Focolare – Isola d’Ischia (Napoli)
- La Torre – Massa Lubrense (Napoli)
- Lo Stuzzichino – Massa Lubrense (Napoli)
- Antica Trattoria Di Pietro – Melito Irpino (Avellino)
- I Santi – Mercogliano (Avellino)
- Esperia Osteria Flegrea – Monte di Procida (Napoli)
- Da Donato – Napoli
- La Chitarra – Napoli
- Pepe in Grani – Caiazzo (Caseta)
- La Pietra Azzurra – Caselle in Pittari (Salerno)
- I Masanielli – Caserta
- La Notizia – Napoli
- Francesco e Salvatore Salvo – San Giorgio a Cremano (Napoli)
- Taverna a Santa Chiara – Napoli
- O’ Ca Bistrò – Nocera Inferiore (Salerno)
- Famiglia Principe 1968 – Nocera Superiore (Salerno)
- Osteria del Gallo e della Volpe – Ospedaletto d’Alpinolo (Avellino)
- Perbacco – Pisciotta (Salerno)
- Abraxas – Pozzuoli (NA)
- La Ripa – Rocca San Felice (Avellino)
- La Locanda della Luna – San Giorgio del Sannio (Benevento)
- ‘E Curti – Sant’Anastasia (Salerno)
- ‘O Romano – Sarno (Salerno)
- Osteria dei Briganti – Scampitella (Avellino)
- La Lanterna – Somma Vesuviana (NA)
- Hosteria Le Gourmet – Sperone (Avellino)
- Da Addolorata – Torre Orsaia (Salerno)
- La Piazzetta – Valle dell’Angelo (Salerno)
Emilia Romagna
- Trattoria di Via Serra – Bologna
- La Lanterna di Diogene – Bomporto (Modena)
- Campanini – Busseto (Parma)
- Locanda Mariella – Calestano (Parma)
- Badessa – Casalgrande (Reggio nell’Emilia)
- Da Faccini – Castell’Arquato (Piacenza)
- La Baita – Faenza (Ravenna)
- Da Noemi – Ferrara
- Entrà – Finale Emilia (Modena)
- La Campanara – Galeata (Forlì-Cesena)
- Antica Locanda del Falco – Gazzola (Piacenza)
- La Vecchia Scuola – Montese (Modena)
- Antica Trattoria Cattivelli – Monticelli d’Ongina (Piacenza)
- Osteria di Rubbiara – Nonantola (Modena)
- Ostreria Pavesi – Podenzano (Piacenza)
- Arrogant Pub – Reggio nell’Emilia
- Caffè Grande – Rivergaro (Piacenza)
- Osteria dei Frati – Roncofreddo (Forlì-Cesena)
- Ossteria! – Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena)
- Amerigo dal 1934 – Valsamoggia (Bologna)
- La Zaira – Valsamoggia (Bologna)
- Trattoria del Borgo – Valsamoggia (Bologna)
- Il Cantacucco – Zocca (Modena)
- La Roverella – Zola Predosa (Bologna)
Friuli Venezia Giulia
- Borgo Poscolle – Cavazzo Carnico (Udine)
- Rosenbar – Gorizia
- La Stella – Meduno (Pordenone)
- Ivana & Secondo – Pinzano al Tagliamento (Pordenone)
- Allo Storione – Prata di Pordenone (Pordenone)
- Devetak – Savogna d’Isonzo-Sovodnje ob Soci (Gorizia)
- Da Alvise – Sutrio (Udine)
- Antica Trattoria Menarosti – Trieste
- L’Approdo – Trieste
- Antica Trattoria Suban – Trieste
- Stella d’Oro – Verzegnis (Udine)
Lazio
- Nu’ Trattoria Italiana dal 1960 – Acuto (Frosinone)
- Iotto – Campagnano di Roma (Roma)
- Lo Stuzzichino – Campodimele (Latina)
- Il Calice e la Stella – Canepina (Viterbo)
- Trattoria del Cimino – Caprarola (Viterbo)
- Locanda del Ditirambo – Castro dei Volsci (Frosinone)
- La Piazzetta del Sole – Farnese (Viterbo)
- Na Fojetta – Frascati (Roma)
- Sora Maria e Arcangelo – Olevano Romano (Roma)
- Osteria del Vicolo Fatato – Piglio (Frosinone)
- Da Armando al Pantheon – Roma
- Da Cesare – Roma
- Grappolo d’Oro – Roma
- Da Cesare al Pellegrino – Roma
- Menabò Vino e Cucina – Roma
- Pennestri – Roma
- Pro Loco Centocelle – Roma
- Lievito – Roma
- SantoPalato – Roma
- Trecca-Roma – Roma
- Buccia – Sabaudia (Latina)
- Li Somari Trattoria Fuori Porta – Tivoli (Roma)
- Il Casaletto – Viterbo
Liguria
- Cian de Bià – Badalucco (Imperia)
- Mse Tutta – Calizzano (Savona)
- Caccia Cìa Bugge Campo Ligure (Genova)
- A Viassa – Dolceacqua ((Imperia)
- Raieü – Lavagna (Genova)
- Ligagin – Lumarzo (Genova)
- Baccicin du Caru – Mele (Genova)
- La Brinca – Ne (Genova)
- U Giancu – Rapallo (Genova)
Lombardia
- Visconti – Ambivere (Bergamo)
- Le Frise – Artogne (Brescia)
- La Piana – Carate Brianza (Monza e Brianza)
- Stazione – Castel d’Ario (Mantova)
- Hostaria Viola Castiglione delle Stiviere (Mantova)
- Tamì – Collio (Brescia)
- Finil del Pret – Comezzano-Cizzago (Brescia)
- Ristorobie – Cusio (Bergamo)
- Da Sapì – Esine (Brescia)
- Antica Trattoria del Gallo – Gaggiano (Milano)
- Antica Trattoria Piè del Dos – Gussago (Brescia)
- Trattoria delle Miniere – Lenna (Bergamo)
- Al Resù – Lozio (Brescia)
- Sali e Tabacchi – Mandello del Lario (Lecco)
- Trattoria del Nuovo Macello – Milano
- Trattoria Masuelli San Marco – Milano
- Prato Gaio – Montecalvo Versiggia (Pavia)
- Guallina – Mortara (Pavia)
- Trattoria dell’Alba – Piadena Drizzona (Cremona)
- Osteria del Miglio 2.10 – Pieve San Giacomo (Cremona)
- Polisena l’Altro Agriturismo – Pontida (Bergamo)
- Via Vai – Ripalta Cremasca (Cremona)
- Osteria del Campanile – Torrazza Coste (Pavia)
Marche
- Sot’aj Archi – Ancona
- Osteria del Castello – Arquata del Tronto (Ascoli Piceno)
- Agra Mater – Colmurano (Macerata)
- Osteria San Biagio – Fabriano (Ancona)
- Da Maria – Fano (Pesaro Urbino)
- El Mascaron – Fermignano (Pesaro Urbino)
- Salicornia – Pesaro
- Da Rita – San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
- Mercato Trattoria Pop – Senigallia (Ancona)
- Vino e Cibo – Senigallia (Ancona)
Molise
- La Grotta da Concetta – Campobasso
Piemonte
- Osteria dell’Arco – Alba (Cuneo)
- ‘L Bunet – Bergolo (Cuneo)
- Locanda dell’Olmo Bosco Marengo (Alessandria)
- Battaglino – Bra (Cuneo)
- Boccondivino – Bra (Cuneo)
- Fuorimano – Busca (Cuneo)
- Reis Cibo Libero di Montagna Busca (Cuneo)
- Il Moro – Capriata d’Orba (Alessandria)
- Cacciatori – Cartosio (Alessandria)
- Madonna della Neve – Cessole (Asto)
- La Torre – Cherasco (Cuneo)
- Locanda dell’Arco – Cissone (Cuneo)
- La Speranza – Farigliano (Cuneo)
- Locanda Fontanazza La Morra (Cuneo)
- Lou Pitavin – Marmora (Cuneo)
- Repubblica di Perno Monforte d’Alba (Cuneo)
- Belvedere Roero Monteu Roero (Cuneo)
- Cantina dei Cacciatori Monteu Roero (Cuneo)
- Da Vittorio – Nucetto (Cuneo)
- Corona di Ferro – Saluzzo (Cuneo)
- Osteria della Pace – Sambuco (Cuneo)
- Del Belbo da Bardon – San Marzano Oliveto (Asti)
- La Coccinella Serravalle Langhe (Cuneo)
- Impero – Sizzano (Novara)
- Antiche Sere – Torino
- Consorzio – Torino
- Scannabue – Torino
- Osteria dell’Unione – Treiso (Cuneo)
- Locanda del Falco – Valdieri (Cuneo)
Puglia
- Le Macare – Alezio (Lecce)
- Antichi Sapori – Andria
- PerBacco – Bari
- Antica Osteria La Sciabica – Brindisi
- Casale Ferrovia – Carovigno (Brindisi)
- Cibus – Ceglie Messapica (Brindisi)
- U Vulesce – Cerignola (Foggia)
- La Bottega dell’Allegria – Corato (Bari)
- La Cuccagna – Crispiano (Taranto)
- Piccola Osteria Km Zero – Foggia
- Terra Arsa – Foggia
- La Luna nel Pozzo – Grottaglie (Taranto)
- Le Zie-Cucina Casareccia – Lecce
- Riontino dal 1964 – Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani)
- La Locanda del Maniscalco – Mattinata (Foggia)
- Masseria Barbera – Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani)
- L’Antica Locanda – Noci (Bari)
- Peppe Zullo – Orsara di Puglia (Foggia)
- La Piazza – Poggiardo (Lecce)
- Botteghe Antiche – Putignano (Bari)
- La Fossa del Grano – San Severo (Foggia)
- La Locanda di Nonna Mena – San Vito dei Normanni (Brindisi)
- XFood – San Vito dei Normanni (Brindisi)
- Ristò dei Fratelli Pesce – Taranto
- Taverna del Porto – Tricase (Lecce)
Sardegna
- ChiaroScuro – Cagliari
- Transumanza – Cagliari
- Da Andrea al Cavallera – Carloforte (Sud Sardegna)
- Su Recreu – Ittiri (Sassari)
- Abbamele – Mamoiada (Nuoro)
- Il Rifugio – Nuoro
- Letizia – Nuxis (Sud Sardegna)
- Ada – San Sperate (Sud Sardegna)
- Il Vecchio Mulino – Sassari
- La Rosa dei Venti – Sennariolo (Oristano)
Sicilia
- Ginger People&Food – Agrigento
- Nangalarruni – Castelbuono (Palermo)
- Mé Cumpari Turiddu – Catania
- Le Macine – Isole Eolie (Messina)
- Oasi Osteria del Mare – Licata (Agrigento)
- Casa & Putia – Messina
- 4 Archi – Milo (Catania)
- Andrea – Palazzolo Acreide (Siracusa)
- Lo Scrigno dei Sapori – Palazzolo Acreide (Siracusa)
- Trattoria del Gallo – Palazzolo Acreide (Siracusa)
- Corona Trattoria – Palermo
- Arrhais – Pollina (Palermo)
- Fattoria Borrello-Osteria del Maiale Nero – Raccuja (Messina)
- Cucina e Vino – Ragusa
- San Giorgio e il Drago – Randazzo (Catania)
- U Sulicce’nti – Rosolini (Siracusa)
- Fratelli Borrello – Sinagra (Messina)
- Latteria Mamma Iabica – Siracusa
- Cantina Siciliana – Trapani
- Caupona Taverna di Sicilia – Trapani
Toscana
- Il Nonno Cianco – Abetone Cutigliano (Pistoia)
- Il Cappello di Paglia – Anghiari (Arezzo)
- Da Alberto – Barberino di Mugello (Firenze)
- Il Tirabusciò – Bibbiena (Arezzo)
- La Taverna di Vagliagli – Castelnuovo Berardenga (Siena)
- Il Grillo è Buoncantore – Chiusi (Siena)
- La Solita Zuppa – Chiusi (Siena)
- Tenuta di Paganico – Civitella Paganico (Grosseto)
- Bel Mi’ Colle – Colle di Val d’Elsa (Siena)
- Osteria del Teatro – Cortona (Arezzo)
- Enoteca Spontanea – Firenze
- Leonardo Torrini – Firenze
- Osteria dell’Enoteca – Firenze
- La Burlanda – Fosdinovo (Massa-Carrara)
- Oste Scuro – Grosseto
- Azzighe-Osteria a Metà – Livorno
- Casa e Ciliegie – Loro Ciuffenna (Arezzo)
- Il Mecenate – Lucca
- Locanda Agricola Posapiano – Montecarlo (Lucca)
- La Ciottolona – Montieri (Grosseto)
- Il Libridinoso – Murlo (Siena)
- L’Oste Dispensa – Orbetello (Grosseto)
- Peposo – Pietrasanta (Lucca)
- La Bottegaia – Pistoia
- La Tana degli Orsi – Pratovecchio Stia (Arezzo)
- Antico Ristoro Le Colombaie – San Miniato (Pisa)
- I’ Ciocio – Suvereto (Livorno)
- Il Conte Matto – Trequanda (Siena)
- Buonumore – Viareggio (Lucca)
- Antica Porta di Levante – Vicchio (Firenze)
Trentino Alto Adige
- Maso Palù – Brentonico (Trento)
- Maso Santa Romina – Canal San Bovo (Trento)
- Locanda delle Tre Chiavi – Isera (Trento)
- Boivin – Levico Terme (Trento)
- Lusernarhof – Luserna (Trento)
- Osteria Storica Morelli – Pergine Valsugana (Trento)
- Nerina – Romeno (Trento)
- Ciasa dò Parè – Soraga (Trento)
- Kürbishof – Anterivo-Altrei (Bolzano)
- Oberraut – Brunico-Bruneck (Bolzano)
- Drumlerhof – Campo Tures-Sand in Taufers (Bolzano)
- Alter Fausthof – Fiè allo Sciliar-Voels am Schlern (Bolzano)
- Pitzock – Funes-Villnöss (Bolzano)
- Lerchner’s in Runggen – San Lorenzo di Sebato (Bolzano)
- Lamm Mitterwirt – San Martino in Passiria-Sankt Martin in Passeier (Bolzano)
- Waldruhe – Sesto-Sexten (Bolzano)
- Durnwald – Valle di Casies-Gsies (Bolzano)
Valle d’Aosta
- Al Maniero – Issogne (Aosta)
Umbria
- Osteria dello Sportello – Arrone (Terni)
- L’Acquario – Castiglione del Lago (Perugia)
- La Miniera di Galparino – Città di Castello (Perugia)
- Tipico Osteria dei Sensi – Montone (Perugia)
- La Palomba – Orvieto (Terni)
- I Birbi – Perugia
- Stella – Perugia
- La Cantina di Spello – Spello (Perugia)
- Il Capanno – Spoleto (Perugia)
- Lillero – Terni
Veneto
- Laita La Contrada del Gusto – Altissimo (Vicenza)
- Zamboni – Arcugnano (Vicenza)
- Alle Codole – Canale d’Agordo (Belluno)
- Pironetomosca – Castelfranco Veneto (Treviso)
- La Muda di San Boldo – Cison di Valmarino (Treviso)
- Enoteca della Valpolicella – Fumane (Verona)
- La Capr’Allegra – Gallio (Vicenza)
- Locanda Aurilia – Loreggia (Padova)
- Al Ponte – Lusia (Rovigo)
- Madonnetta – Marostica (Vicenza)
- Il Sogno – Mirano (Venezia)
- Da Paeto – Pianiga (Venezia)
- Arcadia – Porto Tolle (Rovigo)
- Al Forno – Refrontolo (Treviso)
- Da Giovanni – San Donà di Piave (Venezia)
- Antica Trattoria al Bosco – Saonara (Padova)
- Ljetzan – Selva di Progno (Verona)
- San Siro – Seren del Grappa (Belluno)
- Da Doro – Solagna (Vicenza)
- La Pergola – Trevenzuolo (Verona)
- Isetta – Val Liona (Vicenza)
- Osteria Bertoliana – Vicenza
- Il Capriolino – Vodo di Cadore (Belluno).
