C'è tanta Italia agli Hoscars Award 2026, i premi di Hostelword dedicati ai migliori ostelli in tutto il mondo: ecco quali sono le strutture premiate

L’Italia ha ottenuto diversi riconoscimenti agli Hoscar Awards 2026, i premi di Hostelworld dedicati ai migliori ostelli di tutto il mondo.

I migliori ostelli al mondo nel 2026: c’è anche l’Italia

Gli Hoscar Awards sono considerati tra i riconoscimenti più autorevoli nel settore degli ostelli, in modo particolare perché a decretarli non sono giurie tecniche, bensì le esperienze dirette di milioni di viaggiatori.

Tante le categorie dei premi, dalle dimensioni degli ostelli alla popolarità, passando per le novità: il tutto per restituire una mappa ricca e concreta che rappresenta anche uno strumento utile in ottica di programmazione dei prossimi viaggi. Per ogni categoria è premiato un certo numero di strutture, senza posizioni di classifica, mentre è presente una classifica con i tre migliori ostelli per ciascun Paese.

Nella categoria Southern & Western Europe degli Hoscar Awards 2026, per ogni nazione sono stati indicati i tre migliori ostelli: in testa alla classifica italiana troviamo Anda Venice di Venezia, seguito da YellowSquare Florence e PLUS Florence, entrambi di Firenze.

Diversi gli ostelli italiani premiati nelle varie categorie, a cominciare da Hostel of the Sun Napoli, inserito nell’elenco Best Small Hostels. YellowSquare Florence è l’unica presenza italiana nella categoria Best Large Hostels, così come Anda Venice in Best Extra Large Hostels.

Sono cinque, invece, gli ostelli del nostro Paese che Hostelworld ha inserito nell’elenco dei più popolari al mondo: YellowSquare Florence, QUO Milano, Hopestel Secret Garden di Napoli, YellowSquare Rome e Anda Venice.

All’interno della categoria intitolata Best Solo Hostels, infine, tornano due ostelli già citati in precedenza, vale a dire Anda Venice di Venezia e YellowSquare Florence di Firenze, città che ospita alcune delle mostre d’arte più attese in Italia nel 2026.

Come osservato dal ‘Corriere della Sera’, YellowSquare rappresenta un caso unico per l’Italia: è l’unica catena nazionale a figurare tra i vincitori in più sezioni e città, confermandosi così come un modello di ospitalità in grado di unire il design, la socialità e l’ integrazione con il tessuto urbano.

Per quanto riguarda gli ostelli premiati all’estero, vale la pena citare quelli che hanno ottenuto il riconoscimento “Your Responsible Travel Award winners”, riservato alle strutture che “si impegnano oltre il dovuto per proteggere l’ambiente, preservare la cultura locale e sostenere la comunità del territorio”.

Il Longboard Paradise Surf Club di Rio de Janeiro in Brasile ha ottenuto il riconoscimento Eco-Warrior, ideato per chi riesce a combinare sostenibilità e avventura. Al Sunset Destination Hostel di Lisbona in Portogallo, invece, è andato il premio Community Superhero, mentre la sezione Culture Champion che celebra l’incontro on le tradizioni e le identità locali, ha visto trionfare il Black Llama Hostel Cusco in Perù.

Hoscars Award 2026: tutti gli ostelli italiani premiati

Southern & Western Europe, classifica Italia

#1 Anda Venice – Venezia

#2 YellowSquare Florence – Firenze

#3 PLUS Florence – Firenze

Best Small Hostels

Hostel of the Sun – Napoli

Best Large Hostels

YellowSquare Florence – Firenze

Best Extra Large Hostels

Anda Venice – Venezia

Most Popular Hostels

YellowSquare Florence – Firenze

QUO Milano – Milano

Hopestel Secret Garden – Napoli

YellowSquare Rome – Roma

Anda Venice – Venezia

Best Solo Hostels