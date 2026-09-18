Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

I migliori ospedali specialistici d'Italia, la classifica 2027

5 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Nuova edizione di World’s Best Specialized Hospitals di Newsweek, dedicata ai migliori ospedali al mondo in base alle varie specializzazioni: scopriamo quali sono gli ospedali italiani al top.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI