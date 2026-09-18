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I migliori ospedali specialistici d'Italia, la classifica 2027
Nuova edizione di World’s Best Specialized Hospitals di Newsweek, dedicata ai migliori ospedali al mondo in base alle varie specializzazioni: scopriamo quali sono gli ospedali italiani al top.
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