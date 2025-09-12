di
I migliori ospedali specialistici d'Italia: la classifica 2026
Nuova edizione della classifica World’s Best Specialized Hospital di Newsweek che mette in fila i migliori ospedali specialistici al mondo: sono tanti gli istituti italiani presenti all’interno dei ranking riguardanti 12 diversi ambiti medici.
