I migliori ospedali specialistici d'Italia: la classifica 2026

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Nuova edizione della classifica World’s Best Specialized Hospital di Newsweek che mette in fila i migliori ospedali specialistici al mondo: sono tanti gli istituti italiani presenti all’interno dei ranking riguardanti 12 diversi ambiti medici.

