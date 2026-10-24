Migliori ospedali smart al mondo: 5 italiani nella Top 100 2027
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Sono cinque gli ospedali italiani presenti nelle prime cento posizioni della classifica World’s Best Smart Hospitals 2027: stilata da Newsweek in collaborazione con Statista, rivela quali sono le migliori strutture ospedaliere smart, vale a dire i centri sanitari più avanzati tecnologicamente a livello internazionale. Il punteggio assegnato a ogni struttura si basa su tre elementi, di cui il più importante, che vale due terzi del totale, è il giudizio dei colleghi.
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