Migliori ospedali smart al mondo: 5 italiani nella Top 100 2027

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Sono cinque gli ospedali italiani presenti nelle prime cento posizioni della classifica World’s Best Smart Hospitals 2027: stilata da Newsweek in collaborazione con Statista, rivela quali sono le migliori strutture ospedaliere smart, vale a dire i centri sanitari più avanzati tecnologicamente a livello internazionale. Il punteggio assegnato a ogni struttura si basa su tre elementi, di cui il più importante, che vale due terzi del totale, è il giudizio dei colleghi.