Migliori ospedali 2026 per Newsweek, 13 italiani in classifica

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Nuovo appuntamento con la classifica World’s Best Hospitals di Newsweek che ogni anno elegge i migliori ospedali al mondo: scopriamo quali sono gli italiani presenti nel ranking internazionale.

