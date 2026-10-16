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I migliori ospedali italiani nel 2026 per specializzazione

4 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

I premi Best Italian Hospital Awards sono giunti alla quinta edizione: anche quest’anno sono state indicate le migliori strutture ospedaliere d’Italia, comprese le eccellenze in base alle varie specializzazioni.

Come si legge sul sito ufficiale, Best Italian Hospital Award “individua le eccellenze ospedaliere su tutto il territorio nazionale, favorendo il confronto tra pubblico e privato”. L’iniziativa di ‘Class Editori’ segnala le migliori strutture ospedaliere del nostro Paese, prendendo in esame dati clinici, attività di formazione, ricerca e reputazione.

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