I migliori ospedali italiani per Agenas: la classifica 2025
di
Presentato il nuovo Piano nazionale esiti (Pne) di Agenas, l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali che ha valutato gli ospedali italiani in base a otto diverse aree cliniche. I dati, riferiti all’anno 2024, mostrano nel complesso una qualità dell’assistenza sanitaria migliorata nel nostro Paese, anche se resta ancora abbastanza evidente un certo divario territoriale tra le regioni del Nord e quelle del Sud.
POTREBBE INTERESSARTI
-
A Roma venduto un palazzo per 37 milioni di euro: dove si trova
-
L'attore Ron Moss ha comprato un nuovo trullo in Valle d'Itria
-
Benedetta Parodi denunciata a Bari: colpa dei ricci di mare
-
Il delfino Mimmo non vuole andar via da Venezia, ma è ferito
-
Il caso dei pesci rossi che soffocano nel lago di Loppio
-
La classifica degli stipendi in Italia: chi guadagna di più
-
Perché per Massari il tiramisù è unico al mondo: il suo "segreto"
-
Aurora boreale in Italia, magico show dalle Alpi alla Sardegna
-
Sinner ha comprato due appartamenti a Milano: dove e il prezzo