Migliori oli extravergine d'oliva 2026: i premi Ercole Olivario

Quali sono i migliori oli extravergine d'oliva nel 2026: ecco tutte le eccellenze alla nuova edizione del concorso nazionale Ercole Olivario

Nella splendida cornice del Teatro Pavone di Perugia è andata in scena la cerimonia di premiazione della nuova edizione dell’Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane.

Quali sono i migliori oli extravergine d’oliva del 2026

Per la categoria Dop/Igp Fruttato Leggero è stato premiato l’olio di Sabina DOP, Azienda Agricola Marcoaldi Roberta di Montelibretti, in provincia di Roma. Primo classificato della categoria Dop/Igp Fruttato Medio l’olio Igp Toscano – Prima OLIVA della Società Agricola Campioni ss di Massa e Cozzile in provincia di Pistoia.

Due, invece, i prodotti vincitori della categoria Dop/Igp Fruttato Intenso: l’olio Puglia IGP della Società Agricola Fratelli di Niso di Bisceglie e quello e l’olio Roma IGP dell’azienda Quattrociocchi Americo di Terracina. L’Olio Extravergine Biologico – Cultivar Moraio della Fattoria Ramerino, società Agricola srl di Bagno a Ripoli è stato eletto il migliore nella categoria Extravergine Fruttato Leggero.

A trionfare nella sezione Extravergine Fruttato Medio è stato l’Olio Extravergine CROGNALE dell’Azienda Agricola Tommaso Masciantonio di Casoli, mentre nell’Extravergine Fruttato Intenso il primo premio è andato all’Olio extravergine OLIVASTRO dell’azienda Quattrociocchi Americo di Terracina.

Nel corso della manifestazione sono stati assegnati premi e menzioni speciali ai migliori oli extravergine italiani del 2026, insieme alla prima edizione del concorso dedicato agli Istituti Agrari. Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria e del Comitato di coordinamento dell’Ercole Olivario, ha sottolineato l’importanza del concorso per le eccellenze del nostro Paese:

“Il concorso ha compiuto passi da gigante allargandosi progressivamente dalla piccola Umbria all’intero territorio nazionale attraverso l’attivazione di un capillare sistema di selezioni regionali come fase propedeutica alle selezioni nazionali e acquisendo la caratterizzazione di un vero e proprio progetto di sistema volto alla valorizzazione dell’olio come espressione di cultura, identità e civiltà attraverso un articolato programma di attività di promozione e formazione capace di coinvolgere più soggetti e di coprire l’intero arco dell’anno, permettendo alle tante realtà produttive di avere una enorme visibilità in Italia e all’estero”.

Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, non ha potuto partecipare personalmente alla cerimonia di premiazione, ma ha inviato un video messaggio per celebrare il concorso Nazionale Ercole Olivario “come presidio fondamentale dell’attività di promozione delle eccellenze olearie dei territori italiani”.

XXXIV edizione Ercole Olivario, tutti i premiati

Dop/Igp Fruttato Leggero

#1 Sabina DOP dell’Azienda Agricola Marcoaldi Roberta di Montelibretti (Roma)

Dop/Igp Fruttato

#1 IGP Toscano – Prima OLIVA della Società Agricola Campioni ss di Massa e Cozzile (Pistoia)

#2 DOP Terre di Bari – Bitonto dell’azienda Agricola Le Tre Colonne di Salvatore Stallone di Giovinazzo (Bari)

#3 DOP Umbria – Sottozona Colli Assisi Spoleto dell’azienda Agraria Marfuga di Campello sul Clitunno (Perugia)

Dop/Igp Fruttato Intenso

#1 Puglia IGP della Società Agricola Fratelli di Niso di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani)

#1 Roma IGP dell’azienda Quattrociocchi Americo di Terracina (Latina)

Extravergine Fruttato Leggero

#1 Olio Extravergine Biologico – Cultivar Moraio della Fattoria Ramerino, società Agricola srl di Bagno a Ripoli (Firenze)

Extravergine Fruttato Medio

#1 Olio extravergine CROGNALE dell’Azienda Agricola Tommaso Masciantonio di Casoli (Chieti)

#2 Unico – Olio Extravergine di Oliva dell’Azienda Miceli & Sensat – Azienda Agricola Biologica di Roccamena (Palermo)

#3 Redoro Olio Extravergine di Oliva BIO dell’Azienda Redoro srl – Frantoi veneti di Grezzana (Verona)

Extravergine Fruttato Intenso

#1 Olio extravergine OLIVASTRO dell’azienda Quattrociocchi Americo di Terracina (Latina)

#2 Olio extravergine MIMì Coratina dell’azienda Agricola Donato Conserva di Modugno (Bari)

Menzioni e Premi Speciali

Menzione Speciale “Olio Biologico”

IGP Toscano Biologico dell’Azienda Frantoio Franci srl di Montenero (Grosseto)

Olio Extra Vergine Terracuza di Giacomo Nieddu di Bolotana (Nuoro)

Menzione “Olio Cultivar”

Olio DOP Terre di Bari Castel del Monte – Olio Don Gioacchino di Sabino Leone di Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani)

Olio Gangalupo dell’Azienda Agricola Bisceglie Maria di S. Spirito (Bari)

Premio speciale Amphora Olearia

Frantoio Olearius di Tenaglia Filomena – Ercole I Fatica Olio DOP Colline Teatine di Cupello (Chieti)

Menzione di merito “Giovane imprenditore”

Azienda Agricola Tedone Biagio di Ruvo di Puglia (Bari) con l’olio Tedò

Menzione di Merito Impresa Digital Communication

Azienda agricola Donato Conserva di Modugno (Bari) con l’olio Mimì

Menzione di Merito Impresa Donna

Azienda Tenute Librandi di Vaccarizzo Albanese (Cosenza)

Menzione di Merito “Giorgio Phellas – Turismo dell’olio”

Vecchio Frantoio Bartolomei di Montecchio (Terni)

Concorso Istituti Agrari Italiani