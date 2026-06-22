I migliori oli extravergine d'Italia 2026 2027 per Gambero Rosso
I migliori oli extravergine d'oliva d'Italia 2026-2027 per Gambero Rosso: svelati i prodotti che hanno ricevuto il riconoscimento delle Tre Foglie
Presentata la Guida intitolata I Migliori Oli d’Italia 2026/2027 del Gambero Rosso che racchiude il meglio della produzione olivicola italiana. Agli oli extravergine d’oliva al top è stato assegnato il massimo riconoscimento, quello delle Tre Foglie.
I migliori oli extravergine d’Italia per Gambero Rosso
La nuova guida del Gambero Rosso, che ha da poco eletto il miglior riso arborio disponibile sul mercato, si riferisce alla campagna olearia 2025/2026 e contiene al suo interno le eccellenze di 365 aziende sparse su tutto il territorio nazionale, dal Nord al Sud, passando per le isole.
In totale sono 156 gli oli che hanno ottenuto le Tre Foglie che da orma 16 anni rappresentano l’eccellenza della produzione olearia nazionale e sono diventate punto di riferimento sia degli operatori del settore che degli appassionati. Nella guida troviamo anche gli oli extravergine d’oliva premiati con le Due Foglie e le Due Foglie Rosse, produzioni di altissimo livello che contribuiscono a tenere alto il livello di tanti territori.
Assegnati anche dei Premi Speciali, tra i quali si segnalano quelli dedicati al miglior Blend, miglior olio fruttato intenso, miglior olio monocultivar, miglior olio biologico, miglior olio fruttato medio e migliori oli Igp e Dop.
Tutti gli oli extravergine Tre Foglie 2026/2027
Abruzzo
- Colonne d’Ercole Fatica V Monocultivar Bella di Cerignola 2025 – Frantoio Olearius
- Crognale Monocultivar Crognalegno 2025 – Tommaso Masciantonio – Trappeto di Caprafico
- Mantegna Monocultivar Leccio del Corno 2025 – Frantoio Tini
- Monocultivar Ascolana Tenera Bio 2025 – Giardini di Giulio
- Oliva Grossa Monocultivar Bella di Cerignola 2025 – La Selvotta
- Opera Mastra 2025 – Ursini (Premio Miglior Blend 2027)
- Vesta Dop Aprutino Pescarese Bio 2025 – Frantoio Mercurius
Basilicata
- Essenza 2025 – Tenuta Lagala
- Monocultivar Coratina 2025 – Trivio, tre storie d’olio
Calabria
- Igp Olio di Calabria Monocultivar Carolea Bio 2025 – Olearia Geraci
- Il Generale Monocultivar Carolea 2025 – Tenuta Severini
- Jannìa Monocultivar Pennulara 2025 – Angelo Oliverio
- L’Ottobratico Monocultivar Ottobratica 2025 – Olearia San Giorgio
- Monocultivar Carolea Bio 2025 – Tenute Librandi Pasquale
- Nonno Peppe Monocultivar Roggianella 2025 – F.lli Rotella Olii
- Olio Extravergine di Oliva 2025 – Oleificio Torchia
- Orolio Limited Edition 2025 – Fratelli Renzo
- Rosì 2025 – Sorelle Garzo
- Vigoroso Monocultivar Coratina 2025 – Frantolio Acri
Campania
- Alter Ego Monocultivar Itrana 2025 – Nicolangelo Marsicani
- Crux Monocultivar Coratina Bio 2025 – Fattoria Ambrosio
- Cuore d’Ortice Bio 2025 – Torre a Oriente
- Koinè Tonda del Matese 2025 – Benedetta Cipriano
- Monocultivar Ortice Bio 2025 – Frantoio Romano
- Monocultivar Ravece 2025 – Oleificio Fam
- Monocultivar Ravece 2025 – Basso Fedele & Figli
- Sirio Monocultivar Carpellese 2025 – Pietra dei Venti
- Valentina Monocultivar Coratina Bio 2025 – Massimo Radano
Emilia Romagna
- Dop Brisighella Monocultivar Nostrana di Brisighella 2025 – Palazzo di Varignana
- Dop Brisighella Monocultivar Nostrana di Brisighella 2025 – Palazzo di Varignana
- Nobildrupa Monocultivar Ghiacciola 2025 – CAB Terra di Brisighella
Lazio
- Aurum Bio 2025 – Podere Tiberi
- Dop Colline Pontine Monocultivar Itrana 2025 – Alfredo Cetrone (Premio Miglior olio fruttato intenso 2027)
- Dop Colline Pontine Monocultivar Itrana Bio 2025 – Paola Orsini
- Dop Colline Pontine Monocultivar Itrana 2025 – Agresti 1902
- Frantoio Antica Tuscia Bio 2025 – Frantoio Battaglini
- Fruttato Verde Dop Colline Pontine Monocultivar Itrana Bio 2025 – Masseria Zenobio
- Heros Monocultivar Frantoio 2025 – Frantoio Oleario Francesco Santinelli
- Iter Monocultivar Itrana 2025 – Silvae
- Monocultivar Salviana 2025 – Silvi Sabina Sapori
- Olivastro Monocultivar Itrana Bio 2025 – Americo Quattrociocchi
- Rosalena 2025 – DueNoveSei
- Sabina Dop 2025 – Roberta Marcoaldi
- Selezione Oro Bio 2025 – Laura De Parri – Cerrosughero
Liguria
- Monocultivar Razzola 2025 – Belfiore
- Pria Grossa Monocultivar Colombaia 2025 – Domenico Ruffino
Lombardia
- Monocultivar Casaliva 2025 – Comincioli
- Tondello Dop Laghi Lombardi 2025 – Olio Gaiatto
Marche
- Gocce di Frantoio Monocultivar Raggia Bio 2025 – Barbara Pacioni
- Monocultivar Ascolana Tenera 2025 – Frantoio Agostini
- Monocultivar Rosciola 2025 – Olive Gregori
Molise
- Il Cipresso Monocultivar Gentile di Larino 2025 – Terre del Gusto
- Molensis Monocultivar Peranzana 2025 – Marina Colonna
Piemonte
- Monocultivar Leccio del Corno 2025 – Oliveti Giachino
- Olio Smeraldo Bio 2025 – Agricola Agorà
Puglia
- Addurè Monocultivar Bella di Cerignola 2025 – Tenute Manduano
- Alba Monocultivar Picholine 2025 – Masseria Pezze Galere
- Ardore Monocultivar Coratina 2025 – Agriolea
- Arte Monocultivar Coratina Bio 2025 – Olio della Valle
- Con Brio Monocultivar Coratina Bio 2025 – Terradiva
- Cru Igp Puglia Bio 2025 – Ciccolella (Premio Miglior olio Igp 2027)
- Delicato Monocultivar Ogliarola Barese 2025 – Chalet del Sole
- DI peranzana Monocultivar Peranzana 2025 – Di Molfetta Frantoiani
- Don Gioacchino Dop Terra di Bari Castel del Monte Monocultivar Coratina 2025 – Sabino Leone
- Fontana Rosa 2025 – Fratelli Ferrara
- Futuria Monocultivar Picholine 2025 – Oilivis (Premio Miglior olio monocultivar 2027)
- Gold Monocultivar Coratina Bio 2025 – Olio Roccia
- Gran Cru Tenuta Macchia di Rose Monocultivar Coratina 2025 – Frantoio Muraglia
- Igp Olio di Puglia Monocultivar Coratina 2025 – Di Niso
- Le Tre Colonne 10° Anniversario 2025 – Le Tre Colonne
- Mimì Monocultivar Ogliarola 2025 – Donato Conserva
- Minerva Monocultivar Coratina 2025 – Tenute Il Mandrione
- Monocultivar Bella di Cerignola Bio 2025 – Tenute Donna Vittoria
- Monocultivar Cima di Mola 2025 – Intini
- Monocultivar Coratina 2025 – Dedolio
- Monocultivar Ogliarola Garganica Bio 2025 – Olio Prencipe
- Natyoure Monocultivar Coratina Bio 2025 – Frantoio Oleario Domenica Mossa
- Prima Monocultivar Coratina 2025 – Agrolio
- Rami Torti Igp Olio di Puglia Bio 2025 – Rami Torti
- Rodonea Monocultivar Coratina 2025 – Petrizzelli
- Sartoria Agricola – Circus Fruttato Intenso 2025 – Donna Francesca – Sartoria Agricola
- Selezione Le Ferre 2025 – Le Ferre
- Stellare Monocultivar Picholine 2025 – Di Martino
- Tenuta Torre di Mossa Dop Terra di Bari-Bitonto Monocultivar Coratina 2025 – De Carlo
- Trisole Monocultivar Coratina Bio 2025 – Il Frantolio (Premio Miglior olio biologico 2027)
- Valere Monocultivar Itrana 2025 – F.lli Spina
Sardegna
- Antichi Uliveti del Prato 2025 – F.lli Pinna
- Argei Fruttato Medio 2025 – Tenute Fois
- Cuncordu Bio 2025 – Masoni Becciu
- Fruttato Medio 2025 – Eredi Giuseppe Fois
- Riserva del Produttore Dop Sardegna 2025 – Accademia Olearia
Sicilia
- 1928 2025 – Tenuta della Contea
- 1985 Igp Sicilia Bio 2025 – Frantoi Covato
- 21 Dop Monte Etna Monocultivar Nocellara Etnea 2025 – Tenuta Miraglia
- Cherubino Monocultivar Tonda Iblea Bio 2025 – Terraliva
- Igp Sicilia Monocultivar Nocellara del Belìce 2025 – Terre in Fiore
- Irè Selezione di Famiglia 2025 – Terre di Shemir
- Letizia Primo Raccolto Dop Monti Iblei Sottozona Gulfi Monocultivar Tonda Iblea 2025 – Rollo
- Monocultivar Cerasuola 2025 – Mandranova
- Monocultivar Nocellara del Belìce Bio 2025 – Titone
- Nettaribleo Dop Monti Iblei Monocultivar Tonda Iblea Bio 2025 – Agrestis
- Polifemo Dop Monti Iblei Sottozona Gulfi Monocultivar Tonda Iblea 2025 – Viragì (Premio Miglior olio Dop 2027)
- Santulì Igp Sicilia Bio 2025 – Emanuela Vescovi
- Serenity Argila Blu Monocultivar Biancolilla 2025 – Frantoi Cutrera
- Tesoro 2025 – Feudo Disisa
- Verde Igp Sicilia Monocultivar Cerasuola Bio 2025 – Miceli & Sensat
Toscana
- Biserno Classico Igp Toscano 2025 – Biserno
- Brunera 2025 – Frantoio di Montalcino
- Crepuscolo Bio 2025 – Malenchini
- Delicate Monocultivar Maurino 2025 – Frantoio Franci
- Dop Chianti Classico Monocultivar Leccio del Corno 2025 – Giacomo Grassi
- Dop Chianti Classico Monocultivar Correggiolo Bio 2025 – Fontodi
- Dop Chianti Classico 2025 – Dievole
- Gran Cru Monocultivar Caninese Bio 2025 – L’ Altro Sapore
- Guadagnòlo Primus Bio 2025 – Fattoria Ramerino
- Igp Toscano Bio 2025 – Borgo RiparossaIgp Toscano Bio 2025 – ColleMassari
- Igp Toscano Monocultivar Moraiolo Bio 2025 – Tenuta Pietrapiana
- L’Oliandolo Bardi Igp Toscano Monocultivar Frantoio Bio 2025 – Olio Bardi
- Laudemio Bio 2025 – Fattoria di Volmiano
- Laudemio Monocultivar Frantoio Bio 2025 – Fattoria San Michele a Torri
- Monocultivar Correggiolo Bio 2025 – Fèlsina
- Monocultivar Lazzero Bio 2025 – Fop
- Monocultivar Leccio del Corno Bio 2025 – Scovaventi
- Monocultivar Leccio del Corno 2025 – Podere Il Montaleo
- Olio del Capunto Igp Toscano Ecco! 2025 – Oliviera Sant’Andrea
- Olio del Conte Chigi 2025 Saracini Dop Terre di Siena Bio 2025 – MPS Tenimenti Poggio Bonelli & Chigi Saracini
- Olio Extravergine di Oliva Bio 2025 – Frantoio Buraschi
- Olio Grullo Igp Toscano Colline di Firenze Bio 2025 – La Gramigna
- Olive Verdi 2025 – Frantoio di Santa Téa – Gonnelli 1585
- Peppery Intense Bio 2025 – Trebbio
- Plenum Bio 2025 – Fattoria di Poggiopiano
- Podere Ricavo Dop Terre di Siena Bio 2025 – Podere Ricavo – Buoni o Del Buono Maria Pia
- Prima Oliva Igp Toscano 2025 – Frantoio di Croci
- Querciavalle Igp Toscano 2025 – Losi
- Riflessi Monocultivar Maurino 2025 – Fonte di Foiano
- Selezione O! 2025 – Frantoio del Grevepesa
- Verde del Colle Igp Toscano Bio 2025 – Frantoio Il Colle
Trentino Alto Adige
- 46° Parallelo Monocultivar Casaliva 2025 – Frantoio di Riva
- Olio Extravergine di Oliva Bio 2025 – Madonna delle Vittorie
- Origini 2025 – OlioCRU
Umbria
- Almanacco Monocultivar Frantoio 2025 – Viola (Premio Miglior olio fruttato medio 2027)
- Chiuse di Sant’Arcangelo Monocultivar Moraiolo Bio 2025 – Frantoio Gaudenzi
- Il Fruttato Monocultivar Moraiolo 2025 – La Gioia
- Mezzodì Lu Jentu Monocultivar Ogliarola 2025 – Costa d’Oro
- Monocultivar Moraiolo 2025 – Decimi
- Monocultivar San Felice 2025 – Agricola Locci
- Oblio 2025 – Frantoio Loreti
- Recondita Armonia Dop Umbria Colli Martani Bio 2025 – Gea 1916
- Riserva Dop Umbria Colli Assisi Spoleto Bio 2025 – Marfuga
Veneto
- Dop Veneto Valpolicella 2025 – La Contarina
- Fioi 2025 – Frantoio Famiglia Orlandi
- Green Selection 2025 – Frantoio di Cornoleda
- Monocultivar Grignano 2025 – Frantoio Bonamini (Premio Miglior fruttato olio leggero 2027)
- Riva Jacur Blend 2025 – Luciano Breda
- Selezione Premium 2025 – Colle d’Oro sul Lago
POTREBBE INTERESSARTI
-
Il retroscena di William sul viaggio di Kate Middleton in Italia
-
Nell'eredità di Enzo Ricci c'è un palazzo da 92 milioni di euro
-
Matrimonio da incubo in Toscana, è bufera: cos'è successo
-
Dove vive Francesca Pascale e i suoi b&b di lusso
-
Acqua del rubinetto negata al ristorante, il caso in Alto Adige
-
Migliori città d'arte europee senza overtourism: una è in Italia
-
Redditi, i quartieri più ricchi d'Italia città per città
-
A Venezia in vendita l'isola di Santa Cristina: il maxi prezzo
-
Quante sono le città italiane: chi ha perso lo status e chi entra