I migliori oli extravergine d'oliva d'Italia 2026-2027 per Gambero Rosso: svelati i prodotti che hanno ricevuto il riconoscimento delle Tre Foglie

Presentata la Guida intitolata I Migliori Oli d’Italia 2026/2027 del Gambero Rosso che racchiude il meglio della produzione olivicola italiana. Agli oli extravergine d’oliva al top è stato assegnato il massimo riconoscimento, quello delle Tre Foglie.

I migliori oli extravergine d’Italia per Gambero Rosso

La nuova guida del Gambero Rosso, che ha da poco eletto il miglior riso arborio disponibile sul mercato, si riferisce alla campagna olearia 2025/2026 e contiene al suo interno le eccellenze di 365 aziende sparse su tutto il territorio nazionale, dal Nord al Sud, passando per le isole.

In totale sono 156 gli oli che hanno ottenuto le Tre Foglie che da orma 16 anni rappresentano l’eccellenza della produzione olearia nazionale e sono diventate punto di riferimento sia degli operatori del settore che degli appassionati. Nella guida troviamo anche gli oli extravergine d’oliva premiati con le Due Foglie e le Due Foglie Rosse, produzioni di altissimo livello che contribuiscono a tenere alto il livello di tanti territori.

Assegnati anche dei Premi Speciali, tra i quali si segnalano quelli dedicati al miglior Blend, miglior olio fruttato intenso, miglior olio monocultivar, miglior olio biologico, miglior olio fruttato medio e migliori oli Igp e Dop.

Tutti gli oli extravergine Tre Foglie 2026/2027

Abruzzo

Colonne d’Ercole Fatica V Monocultivar Bella di Cerignola 2025 – Frantoio Olearius

Crognale Monocultivar Crognalegno 2025 – Tommaso Masciantonio – Trappeto di Caprafico

Mantegna Monocultivar Leccio del Corno 2025 – Frantoio Tini

Monocultivar Ascolana Tenera Bio 2025 – Giardini di Giulio

Oliva Grossa Monocultivar Bella di Cerignola 2025 – La Selvotta

Opera Mastra 2025 – Ursini (Premio Miglior Blend 2027)

Vesta Dop Aprutino Pescarese Bio 2025 – Frantoio Mercurius

Basilicata

Essenza 2025 – Tenuta Lagala

Monocultivar Coratina 2025 – Trivio, tre storie d’olio

Calabria

Igp Olio di Calabria Monocultivar Carolea Bio 2025 – Olearia Geraci

Il Generale Monocultivar Carolea 2025 – Tenuta Severini

Jannìa Monocultivar Pennulara 2025 – Angelo Oliverio

L’Ottobratico Monocultivar Ottobratica 2025 – Olearia San Giorgio

Monocultivar Carolea Bio 2025 – Tenute Librandi Pasquale

Nonno Peppe Monocultivar Roggianella 2025 – F.lli Rotella Olii

Olio Extravergine di Oliva 2025 – Oleificio Torchia

Orolio Limited Edition 2025 – Fratelli Renzo

Rosì 2025 – Sorelle Garzo

Vigoroso Monocultivar Coratina 2025 – Frantolio Acri

Campania

Alter Ego Monocultivar Itrana 2025 – Nicolangelo Marsicani

Crux Monocultivar Coratina Bio 2025 – Fattoria Ambrosio

Cuore d’Ortice Bio 2025 – Torre a Oriente

Koinè Tonda del Matese 2025 – Benedetta Cipriano

Monocultivar Ortice Bio 2025 – Frantoio Romano

Monocultivar Ravece 2025 – Oleificio Fam

Monocultivar Ravece 2025 – Basso Fedele & Figli

Sirio Monocultivar Carpellese 2025 – Pietra dei Venti

Valentina Monocultivar Coratina Bio 2025 – Massimo Radano

Emilia Romagna

Dop Brisighella Monocultivar Nostrana di Brisighella 2025 – Palazzo di Varignana

Dop Brisighella Monocultivar Nostrana di Brisighella 2025 – Palazzo di Varignana

Nobildrupa Monocultivar Ghiacciola 2025 – CAB Terra di Brisighella

Lazio

Aurum Bio 2025 – Podere Tiberi

Dop Colline Pontine Monocultivar Itrana 2025 – Alfredo Cetrone (Premio Miglior olio fruttato intenso 2027)

Dop Colline Pontine Monocultivar Itrana Bio 2025 – Paola Orsini

Dop Colline Pontine Monocultivar Itrana 2025 – Agresti 1902

Frantoio Antica Tuscia Bio 2025 – Frantoio Battaglini

Fruttato Verde Dop Colline Pontine Monocultivar Itrana Bio 2025 – Masseria Zenobio

Heros Monocultivar Frantoio 2025 – Frantoio Oleario Francesco Santinelli

Iter Monocultivar Itrana 2025 – Silvae

Monocultivar Salviana 2025 – Silvi Sabina Sapori

Olivastro Monocultivar Itrana Bio 2025 – Americo Quattrociocchi

Rosalena 2025 – DueNoveSei

Sabina Dop 2025 – Roberta Marcoaldi

Selezione Oro Bio 2025 – Laura De Parri – Cerrosughero

Liguria

Monocultivar Razzola 2025 – Belfiore

Pria Grossa Monocultivar Colombaia 2025 – Domenico Ruffino

Lombardia

Monocultivar Casaliva 2025 – Comincioli

Tondello Dop Laghi Lombardi 2025 – Olio Gaiatto

Marche

Gocce di Frantoio Monocultivar Raggia Bio 2025 – Barbara Pacioni

Monocultivar Ascolana Tenera 2025 – Frantoio Agostini

Monocultivar Rosciola 2025 – Olive Gregori

Molise

Il Cipresso Monocultivar Gentile di Larino 2025 – Terre del Gusto

Molensis Monocultivar Peranzana 2025 – Marina Colonna

Piemonte

Monocultivar Leccio del Corno 2025 – Oliveti Giachino

Olio Smeraldo Bio 2025 – Agricola Agorà

Puglia

Addurè Monocultivar Bella di Cerignola 2025 – Tenute Manduano

Alba Monocultivar Picholine 2025 – Masseria Pezze Galere

Ardore Monocultivar Coratina 2025 – Agriolea

Arte Monocultivar Coratina Bio 2025 – Olio della Valle

Con Brio Monocultivar Coratina Bio 2025 – Terradiva

Cru Igp Puglia Bio 2025 – Ciccolella (Premio Miglior olio Igp 2027)

Delicato Monocultivar Ogliarola Barese 2025 – Chalet del Sole

DI peranzana Monocultivar Peranzana 2025 – Di Molfetta Frantoiani

Don Gioacchino Dop Terra di Bari Castel del Monte Monocultivar Coratina 2025 – Sabino Leone

Fontana Rosa 2025 – Fratelli Ferrara

Futuria Monocultivar Picholine 2025 – Oilivis (Premio Miglior olio monocultivar 2027)

Gold Monocultivar Coratina Bio 2025 – Olio Roccia

Gran Cru Tenuta Macchia di Rose Monocultivar Coratina 2025 – Frantoio Muraglia

Igp Olio di Puglia Monocultivar Coratina 2025 – Di Niso

Le Tre Colonne 10° Anniversario 2025 – Le Tre Colonne

Mimì Monocultivar Ogliarola 2025 – Donato Conserva

Minerva Monocultivar Coratina 2025 – Tenute Il Mandrione

Monocultivar Bella di Cerignola Bio 2025 – Tenute Donna Vittoria

Monocultivar Cima di Mola 2025 – Intini

Monocultivar Coratina 2025 – Dedolio

Monocultivar Ogliarola Garganica Bio 2025 – Olio Prencipe

Natyoure Monocultivar Coratina Bio 2025 – Frantoio Oleario Domenica Mossa

Prima Monocultivar Coratina 2025 – Agrolio

Rami Torti Igp Olio di Puglia Bio 2025 – Rami Torti

Rodonea Monocultivar Coratina 2025 – Petrizzelli

Sartoria Agricola – Circus Fruttato Intenso 2025 – Donna Francesca – Sartoria Agricola

Selezione Le Ferre 2025 – Le Ferre

Stellare Monocultivar Picholine 2025 – Di Martino

Tenuta Torre di Mossa Dop Terra di Bari-Bitonto Monocultivar Coratina 2025 – De Carlo

Trisole Monocultivar Coratina Bio 2025 – Il Frantolio (Premio Miglior olio biologico 2027)

Valere Monocultivar Itrana 2025 – F.lli Spina

Sardegna

Antichi Uliveti del Prato 2025 – F.lli Pinna

Argei Fruttato Medio 2025 – Tenute Fois

Cuncordu Bio 2025 – Masoni Becciu

Fruttato Medio 2025 – Eredi Giuseppe Fois

Riserva del Produttore Dop Sardegna 2025 – Accademia Olearia

Sicilia

1928 2025 – Tenuta della Contea

1985 Igp Sicilia Bio 2025 – Frantoi Covato

21 Dop Monte Etna Monocultivar Nocellara Etnea 2025 – Tenuta Miraglia

Cherubino Monocultivar Tonda Iblea Bio 2025 – Terraliva

Igp Sicilia Monocultivar Nocellara del Belìce 2025 – Terre in Fiore

Irè Selezione di Famiglia 2025 – Terre di Shemir

Letizia Primo Raccolto Dop Monti Iblei Sottozona Gulfi Monocultivar Tonda Iblea 2025 – Rollo

Monocultivar Cerasuola 2025 – Mandranova

Monocultivar Nocellara del Belìce Bio 2025 – Titone

Nettaribleo Dop Monti Iblei Monocultivar Tonda Iblea Bio 2025 – Agrestis

Polifemo Dop Monti Iblei Sottozona Gulfi Monocultivar Tonda Iblea 2025 – Viragì (Premio Miglior olio Dop 2027)

Santulì Igp Sicilia Bio 2025 – Emanuela Vescovi

Serenity Argila Blu Monocultivar Biancolilla 2025 – Frantoi Cutrera

Tesoro 2025 – Feudo Disisa

Verde Igp Sicilia Monocultivar Cerasuola Bio 2025 – Miceli & Sensat

Toscana

Biserno Classico Igp Toscano 2025 – Biserno

Brunera 2025 – Frantoio di Montalcino

Crepuscolo Bio 2025 – Malenchini

Delicate Monocultivar Maurino 2025 – Frantoio Franci

Dop Chianti Classico Monocultivar Leccio del Corno 2025 – Giacomo Grassi

Dop Chianti Classico Monocultivar Correggiolo Bio 2025 – Fontodi

Dop Chianti Classico 2025 – Dievole

Gran Cru Monocultivar Caninese Bio 2025 – L’ Altro Sapore

Guadagnòlo Primus Bio 2025 – Fattoria Ramerino

Igp Toscano Bio 2025 – Borgo RiparossaIgp Toscano Bio 2025 – ColleMassari

Igp Toscano Monocultivar Moraiolo Bio 2025 – Tenuta Pietrapiana

L’Oliandolo Bardi Igp Toscano Monocultivar Frantoio Bio 2025 – Olio Bardi

Laudemio Bio 2025 – Fattoria di Volmiano

Laudemio Monocultivar Frantoio Bio 2025 – Fattoria San Michele a Torri

Monocultivar Correggiolo Bio 2025 – Fèlsina

Monocultivar Lazzero Bio 2025 – Fop

Monocultivar Leccio del Corno Bio 2025 – Scovaventi

Monocultivar Leccio del Corno 2025 – Podere Il Montaleo

Olio del Capunto Igp Toscano Ecco! 2025 – Oliviera Sant’Andrea

Olio del Conte Chigi 2025 Saracini Dop Terre di Siena Bio 2025 – MPS Tenimenti Poggio Bonelli & Chigi Saracini

Olio Extravergine di Oliva Bio 2025 – Frantoio Buraschi

Olio Grullo Igp Toscano Colline di Firenze Bio 2025 – La Gramigna

Olive Verdi 2025 – Frantoio di Santa Téa – Gonnelli 1585

Peppery Intense Bio 2025 – Trebbio

Plenum Bio 2025 – Fattoria di Poggiopiano

Podere Ricavo Dop Terre di Siena Bio 2025 – Podere Ricavo – Buoni o Del Buono Maria Pia

Prima Oliva Igp Toscano 2025 – Frantoio di Croci

Querciavalle Igp Toscano 2025 – Losi

Riflessi Monocultivar Maurino 2025 – Fonte di Foiano

Selezione O! 2025 – Frantoio del Grevepesa

Verde del Colle Igp Toscano Bio 2025 – Frantoio Il Colle

Trentino Alto Adige

46° Parallelo Monocultivar Casaliva 2025 – Frantoio di Riva

Olio Extravergine di Oliva Bio 2025 – Madonna delle Vittorie

Origini 2025 – OlioCRU

Umbria

Almanacco Monocultivar Frantoio 2025 – Viola (Premio Miglior olio fruttato medio 2027)

Chiuse di Sant’Arcangelo Monocultivar Moraiolo Bio 2025 – Frantoio Gaudenzi

Il Fruttato Monocultivar Moraiolo 2025 – La Gioia

Mezzodì Lu Jentu Monocultivar Ogliarola 2025 – Costa d’Oro

Monocultivar Moraiolo 2025 – Decimi

Monocultivar San Felice 2025 – Agricola Locci

Oblio 2025 – Frantoio Loreti

Recondita Armonia Dop Umbria Colli Martani Bio 2025 – Gea 1916

Riserva Dop Umbria Colli Assisi Spoleto Bio 2025 – Marfuga

Veneto