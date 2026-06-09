Le migliori mozzarelle fior di latte del supermercato

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Il Gambero Rosso ha valutato le mozzarelle fior di latte disponibili all’interno dei supermercati italiani: ogni prodotto è stato sottoposto a una prova d’assaggio per poi essere giudicato tramite un sistema di valutazione espresso in Gamberi, da uno a tre per indicare “buono”, “molto buono” e “eccellente”.