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Le migliori mozzarelle fior di latte del supermercato
Il Gambero Rosso ha valutato le mozzarelle fior di latte disponibili all’interno dei supermercati italiani: ogni prodotto è stato sottoposto a una prova d’assaggio per poi essere giudicato tramite un sistema di valutazione espresso in Gamberi, da uno a tre per indicare “buono”, “molto buono” e “eccellente”.
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