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Migliori mete per vacanze low cost in famiglia: una è in Italia
Vivere un’esperienza autentica, a contatto con la natura, possibilmente in maniera economica: il “Guardian”, prestigioso quotidiano britannico, ha selezionato 10 mete europee adatte alle famiglie, dove poter trascorrere vacanze low cost senza rinunciare al brivido dell’avventura – anche a misura di bambino. Tra le località presenti nella lista, c’è anche un’italiana: scopriamo di quale si tratta.
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