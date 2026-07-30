Le migliori città d'Italia per il cibo e le specialità locali

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le migliori mete d’Italia per quanto riguarda il cibo? A rivelarlo è la classifica stilata dal Times che per ogni città del nostro Paese ha indicato anche quali piatti ordinare per conoscere meglio la cucina italiana, la prima al mondo a diventare Patrimonio dell’UNESCO.