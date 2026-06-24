Migliori mete europee per il cibo, l'Italia domina la classifica

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Non c’è alcun dubbio che l’Italia sia una delle destinazioni privilegiate per il turismo enogastronomico in tutto il mondo: dalle grandi città ai piccoli borghi, ovunque è possibile fare un’esperienza culinaria che va dai piatti tradizionali delle trattorie locali agli accostamenti più innovativi degli chef stellati. E ora abbiamo un’ulteriore conferma del nostro primato. Holidu, celebre portale dedicato alle prenotazioni turistiche, ha stilato la classifica delle mete in Europa dove si mangia meglio: non sorprende che l’Italia sia un passo davanti ad ogni altra destinazione.