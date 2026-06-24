Migliori mete europee per il cibo, l'Italia domina la classifica
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Non c’è alcun dubbio che l’Italia sia una delle destinazioni privilegiate per il turismo enogastronomico in tutto il mondo: dalle grandi città ai piccoli borghi, ovunque è possibile fare un’esperienza culinaria che va dai piatti tradizionali delle trattorie locali agli accostamenti più innovativi degli chef stellati. E ora abbiamo un’ulteriore conferma del nostro primato. Holidu, celebre portale dedicato alle prenotazioni turistiche, ha stilato la classifica delle mete in Europa dove si mangia meglio: non sorprende che l’Italia sia un passo davanti ad ogni altra destinazione.
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