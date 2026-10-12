Migliori mercatini di Natale 2026 in Europa: c'è anche l'Italia
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Decine di casette in legno decorate con luci e addobbi colorati, buona musica e tantissime delizie tutte da assaporare: i mercatini di Natale sono una delle attrattive più curiose degli ultimi mesi dell’anno, che ci accompagnano verso le tanto attese festività. In Europa se ne contano oltre 1.500, tra mercatini storici e novità che si sono aggiunte alla tradizione natalizia. Grandi e piccini si lasciano incantare dall’atmosfera magica che vive in questi luoghi. Ma come scegliere quali mercatini di Natale visitare? Ecco la classifica dei più belli, secondo i viaggiatori.
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