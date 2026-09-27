Migliori lounge aeroportuali al mondo: la seconda è italiana

La nuova classifica che mette in fila le migliori lounge aeroportuali di tutto il mondo: al secondo posto si piazza quella di uno scalo italiano

In occasione della nuova edizione dei premi World Airline Awards è stata annunciata la nuova classifica dedicata alle migliori lounge aeroportuali al mondo: una italiana si piazza al secondo posto.

Quali sono le migliori lounge aeroportuali al mondo

La classifica che mette in fila le migliori lounge degli aeroporti a livello internazionale è frutto di un sondaggio sulla soddisfazione dei passeggeri; sono stati presi in esame aspetti come le dotazioni della lounge e l’ospitalità del personale.

Al primo posto della graduatoria si piazza la Chase Sapphire Lounge dell’aeroporto LaGuardia di New York. Ottimo piazzamento per l’Italia con il secondo posto della Plaza Premium dell’aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci, da poco inserito nella classifica riservata agli aeroporti con più collegamenti al mondo.

Il Plaza Premium Group, inoltre, è stato nominato il miglior gruppo di lounge aeroportuali del mondo, un prestigioso riconoscimento accolto con grande soddisfazione da Song Hoi See, fondatore e Ceo: “Essere nominati miglior gruppo di lounge aeroportuali al mondo per il decimo anno consecutivo è un incredibile onore – le parole di Song Hoi See riportate da ‘EuroNews’ – quando, 28 anni fa, abbiamo introdotto il concetto di lounge aeroportuale indipendente, il nostro sogno era cambiare il modo in cui le persone vivono il transito in aeroporto. Questo premio è molto più di un trofeo: riflette la fiducia che i viaggiatori ripongono in noi e la dedizione che i nostri team mettono nel loro lavoro ogni singolo giorno”.

Dietro alla lounge di Fiumicino, aeroporto che anche nel 2026 si è confermato come miglior scalo d’Europa, troviamo la Chase Sapphire Lounge dell’aeroporto internazionale di Hong Kong inserita al terzo posto; quarta posizione per la Plaza Premium dell’aeroporto di Londra Heathrow, mentre la quinta piazza va alla Capital One dell’aeroporto internazionale John F. Kennedy.

A completare la Top Ten, dalla sesta alla decima posizione, troviamo le lounge dei seguenti aeroporti: American Express Centurion sempre dell’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York; Cora Cosmo Lounge dell’aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok; The Pearl dell’aeroporto internazionale del Bahrain; Primeclass Lounge dell’aeroporto internazionale di Mascate in Oman; Plaza Premium dell’aeroporto internazionale di Dubai negli Emirati Arabi Uniti.

World Airline Awards 2026: classifica migliori lounge aeroportuali