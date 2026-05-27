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I migliori locali d'Italia dove fare aperitivo

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

La mappa dei migliori locali dove fare aperitivo in Italia: da Milano a Palermo, passando per Firenze, Roma e Napoli, le location al top per uno dei rituali più amati degli italiani.

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