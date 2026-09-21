Migliori hotel al mondo 2026 Guida Michelin: i 10 top in Italia

Migliori hotel al mondo secondo la Guida Le Chiavi Michelin 2026: ecco quali sono le strutture italiane al top all'interno della nuova edizione

Presentata la Guida Le Chiavi Michelin 2026 con i migliori hotel al mondo: la nuova edizione vede l’Italia presente con diverse strutture premiate.

I migliori hotel al mondo 2026: le eccellenze in Italia

La Guida del 2026 racconta il mondo dell’ospitalità attraverso lo sguardo degli ispettori che hanno passato al setaccio le strutture alberghiere di tutto il mondo, assegnando le prestigiose Chiavi.

L’Italia, tra i Paesi protagonisti, vede tre new entry ricevere direttamente le Due Chiavi: Vetera Matera a Matera, The Carlton Rocco Forte Hotel a Milano e Villa Treville a Positano. Debutto con Tre Chiavi per Airelles Palladio Venice a Venezia, struttura che ha ricevuto anche il Premio Apertura dell’Anno.

Riconoscimento massimo anche per Borgo Santandrea ad Amalfi, Collegio alla Querce Auberge Collection a Firenze e Splendido A Belmond Hotel a Portofino; le altre nuove Due Chiavi sono andate a Villa d’Este a Cernobbio; Splendido Mare A Belmond Hotel a Portofino e Masseria Torre Maizza a Rocco Forte Hotel a Savelletri di Fasano.

In generale l’Italia guida la classifica europea con 224 hotel premiati, davanti alla Francia con 220, al Regno Unito con 131 e alla Germania con 130. A livello continentale, in Europa ci sono 1.338 hotel premiati con le Chiavi in 35 diverse destinazioni.

Sul sito ufficiale della Guida, si legge che “tutti i principali Paesi europei sono ampiamente rappresentati, tra cui Austria, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Spagna, Svizzera e Regno Unito. E la selezione degli ispettori abbraccia praticamente ogni modo di viaggiare: dai gioielli per gli amanti dello sci ad Andorra alle splendide tenute vinicole della Georgia, fino alle avveniristiche strutture in vetro immerse nei paesaggi norvegesi”.

Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale della Guida Le Chiavi Michelin, ha parlato così della nuove edizione: “Questa seconda selezione mondiale delle Chiavi Michelin riflette lo straordinario dinamismo che anche quest’anno caratterizza il settore dell’ospitalità – le parole di Poullennec riportate da parte del ‘Corriere della Sera’ – con 470 nuove strutture premiate, assistiamo a una continua crescita qualitativa dell’offerta, sostenuta da progetti sempre più creativi e ambiziosi. In tutto il mondo, gli albergatori reinventano l’esperienza di soggiorno attraverso concept più immersivi, personalizzati ed esperienziali”.

Il direttore, commentando i risultati dell’edizione 2026, ha poi aggiunto: “Questa capacità di innovare si esprime tanto nelle destinazioni imperdibili quanto nei mercati turistici emergenti. Spesso guidata da albergatori indipendenti e visionari, questa evoluzione dei concept ispira oggi l’intero settore. È inoltre sostenuta dagli investimenti dei grandi gruppi internazionali, che contribuiscono ad accelerare la trasformazione. La selezione 2026 celebra così la diversità, la vitalità e l’eccellenza di un settore in continua evoluzione, che continua a spostare in avanti i confini dell’esperienza di ospitalità e invita i viaggiatori a scoprire nuove destinazioni”.

Le Chiavi Michelin 2026: le new entry italiane

Tre Chiavi

Airelles Palladio Venice – Venezia

Borgo Santandrea – Amalfi (Salerno)

Collegio alla Querce Auberge Collection – Firenze

Splendido A Belmond Hotel – Portofino (Genova)

Due Chiavi

Vetera Matera – Matera

The Carlton Focco Forte Hotel – Milano

Villa Treville – Positano (Salerno)

Villa d’Este – Cernobbio (Como)

Splendido Mare A Belmond Hotel – Portofino (Genova)

Masseria Torre Maizza a Rocco Forte Hotel – Savelletri di Fasano (Brindisi)

Premio MICHELIN Apertura dell’Anno