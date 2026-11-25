Svelati quali sono i migliori hotel d'Italia: tutte le eccellenze indicate nella nuova edizione della guida Falstaff 2027 e i premi speciali

A Roma, durante la cerimonia di lancio andata in scena a Palazzo Ripetta, è stata presentata la nuova Falstaff Hotel & Spa Guide Italia 2027, pubblicazione dedicata ai migliori hotel del nostro Paese.

Quali sono i migliori hotel d’Italia

All’interno della nuova edizione della guida, che raccoglie il meglio del settore dell’ospitalità, troviamo 2.000 indirizzi, 18 premi speciali, 20 Regional Ambassador e 47 strutture capaci di ottenere il punteggio massimo.

La guida rappresenta un vademecum che offre la soluzione ideale per diverse tipologie di soggiorno: gli utenti potranno lasciarsi guidare nella scelta della location ideale per ogni esigenza e tipologia di viaggiatore, dagli appassionati di sport agli enoturisti, passando per i cultori del benessere.

Simon Staffler, co-fondatore di Falstaff Italia, ha commentato così i risultati della nuova edizione della Guida presentata a Palazzo Ripetta a Roma: “Il turismo è un comparto primario dell’economia del nostro Paese. C’è grande fermento in questi anni, con centinaia di hotel di alto livello in fase di apertura in diverse zone d’Italia. Crediamo che, oggi più che mai, sia necessaria una guida in grado di orientare i visitatori che ricercano quegli elementi che Falstaff si propone di valorizzare. Bellezza, comfort, piacevolezza, insomma l’arte del vivere bene”.

Othmar Kiem, direttore di Falstaff Italia, ha invece dichiarato: “Ci sono alberghi che da soli valgono un viaggio – si legge su Reporter Gourmet – è questo che mi entusiasma della nostra prima guida: l’idea che una tavola che racconta il territorio o il modo in cui ci si sente accolti possano far venire voglia di partire per un luogo che fino a ieri non si era pensato di visitare”.

Guida Falstaff 2027: i migliori hotel e i premi speciali

Adler Ritten – Soprabolzano (Bolzano)

Airelles Palladio – Venezia

Aman Venice – Venezia

Borgo San Felice Resort – Castelnuovo Berardenga (Siena)

Borgo Santandrea – Amalfi (Salerno)

Borgo Santo Pietro – Chiusdino (Siena)

Bvlgari Hotel Milano – Milano

Bvlgari Hotel Roma – Roma

Casa Cipriani Milano – Milano

Hotel Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast – Ravello (Salerno)

Castelfalfi – Montaione (Firenze)

Castello di Casole, A Belmond Hotel, Tuscany – Casole d’Elsa (Siena)

Hotel Cipriani, A Belmond Hotel, Venice – Venezia

Collegio alla Querce, Auberge Collection – Firenze

Excelsior Hotel Gallia Milan – Milano

Forestis – Bressanone (Bolzano)

Four Seasons Hotel Firenze – Firenze

Four Seasons Hotel Milano – Milano

Furore Grand Hotel – Furore (Salerno)

Grand Hotel Principe di Piemonte – Viareggio (Lucca)

Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel, Taormina – Taormina (Messina)

Grand Hotel Tremezzo – Tremezzina (Como)

Hotel Cala di Volpe – Porto Cervo (Gallura Nord-Est Sardegna)

Hotel Castel (Tirolo)

Hotel de Russie Roma, A Rocco Forte Hotel – Roma

Hotel Principe di Savoia – Milano

Il San Pietro di Positano – Positano (Salerno)

Jumeirah Capri Palace – Capri (Napoli)

Jumeirah Lake Como – Torno (Como)

L’Albereta – Erbusco (Brescia)

L’Andana Resort – Castiglione della Pescaia (Grosseto)

Laqua by the Lake – Orta San Giulio (Novara)

Lefay Resort & Spa Dolomiti – Pinzolo (Trento)

Mandarin Oriental Lake Como – Blevio (Como)

Mandarin Oriental Milan – Milano

Palazzo Avino – Ravello (Salerno)

Palazzo Fiuggi – Fiuggi (Frosinone)

Passalacqua – Moltrasio (Como)

Punta Tragara – Capri (Napoli)

Romazzino, A Belmond Hotel, Sardinia – Arzachena (Gallura Nord-Est Sardegna)

San Clemente Palace Venice – Venezia

San Domenico Palace, A Four Seasons Hotel – Taormina (Messina)

San Luis Retreat Hotel & Lodges – Avelengo (Bolzano)

The Lake Como EDITION – Cadenabbia (Como)

Villa Pliniana Lago di Como Il Sereno – Torno (Como)

Villa San Michele, A Belmond Hotel, Florence – Firenze

Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel, Taormina – Taormina (Messina)

Regional Ambassador

Abruzzo – Villa Corallo (Sant’Omero)

Basilicata – Palazzo Margherita (Bernalda)

Calabria – Villa Paola (Tropea)

Campania – Santa Caterina (Amalfi)

Emilia-Romagna – Casa Maria Luigia (Modena)

Friuli-Venezia Giulia – Grand Hotel Duchi d’Aosta (Trieste)

Lazio – Bvlgari Hotel Roma (Roma)

Liguria – Splendido, A Belmond Hotel (Portofino)

Lombardia – Portrait Milano (Milano)

Marche – Interno Marche Design Experience Hotel (Tolentino)

Molise – Borgotufi Albergo Diffuso (Castel del Giudice)

Piemonte – Relais San Maurizio (Santo Stefano Belbo)

Puglia – Borgo Egnazia (Savelletri di Fasano)

Sardegna – Hotel Cala di Volpe (Porto Cervo)

Sicilia – San Domenico Palace, A Four Seasons Hotel (Taormina)

Toscana – Castelfalfi (Montaione)

Trentino-Alto Adige – Forestis (Bressanone)

Umbria – Hotel Castello di Reschio (Lisciano Niccone)

Valle d’Aosta – Bellevue Hotel & Spa (Cogne)

Veneto – Hotel Cipriani, A Belmond Hotel (Venezia)

I premi speciali