I 10 migliori hotel d'Italia: tutte le eccellenze nel settore dell'ospitalità di lusso premiate in occasione dei nuovi Best Luxury Hotel Awards 2025

Nuova edizione dei Best Luxury Hotel Awards, appuntamento imperdibile che ogni anno premia i migliori alberghi d’Italia e rappresenta un grande riconoscimento per le eccellenze dell’ospitalità di lusso del nostro Paese.

I migliori hotel d’Italia premiati ai Best Luxury Hotel Awards

I Best Luxury Hotel Awards 2025, ideati da Teamwork Hospitality con il contributo di Elle Decor e EHMA – European Hotel Managers Association, oltre a premiare le eccellenze italiane offrono anche una fotografia del settore che coinvolge tutto il territorio nazionale.

Il Mandarin Oriental di Milano ha vinto il premio Best Bar, mentre Casa Angelino a Praiano, sulla Costiera Amalfitana, ha ricevuto il titolo di Best Breakfast. Il premio Best New Opening è andato ad Aman Rosa Alpina di San Cassiano, in provincia di Bolzano.

Restando in Trentino Alto Adige, altri due alberghi sono stati premiati: il titolo di Best Wellness & SPA è andato a Palace Merano, quello di Best Sustainability Program a Lefay Resort & SPA Dolomiti – Pinzolo.

Sono tre i premi andati a strutture di Roma: l’Hotel Eden ha ricevuto il titolo di Best Service e Palazzo Talìa quello di Best Design. Nella Capitale anche un premio individuale: lo ha ricevuto Giacomo Battafarono di Hotel De Russie, eletto come Best General Manager.

Il premio Best Restaurant è andato al Ristorante GLAM di Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia: si trova all’interno di Palazzo Venart Luxury Hotel a Venezia. A Villa d’Ester a Cernobbio, infine, il premio Best Wine Selection.

Best Luxury Hotel Awards, tutti i vincitori

Best Bar: Mandarin Oriental – Milano

Best Breakfast – Casa Angelina – Praiano – Costiera Amalfitana (Salerno)

Best Design: Palazzo Talìa – Roma

Best General Manager: Giacomo Battafarono di Hotel De Russie – Roma

Best New Opening: Aman Rosa Alpina – San Cassiano (Bolzano)

Best Restaurant: Ristorante GLAM di Palazzo Venart Luxury Hotel – Venezia

Best Service: Hotel Eden – Roma

Best Sustainability Program: Lefay Resort & SPA Dolomiti – Pinzolo (Trento)

Best Wellness & SPA: Palace Merano – Merano (Bolzano)

Best Wine Selection: Villa d’Este – Cernobbio (Como)

La giuria

A decretare i vincitori della nuova edizione dei Best Luxury Hotel Awards è stata una giura di esperti composta da professionisti con una vasta esperienza nell’industria alberghiera e un background in alberghi di lusso: dirigenti alberghieri, general manager o professionisti nel settore dell’ospitalità.

La giuria è composta da: Sefania Lazzaroni, Direttrice Generale di Fondazione Altagamma; Erika Fay Nicole, CEO e Founder di EFNcommunication; Andrea Grisdale, CEO di IC Bellagio WTTC Vice Chair, Educator, Advisor National Council of FTO; Magda Antonioli, professore di Economia e Politiche del Turismo Università Bocconi; Ezio Indiani, GM Hotel Principe di Savoia; Andrea Grignaffini, Membro del Comitato Scientifico di Alma; Maddalena Fossati Donadero, Direttore e Head of Content La Cucina Italiana e Condé Nast Traveller Italia.

E ancora: Elisabetta Canoro, Head of Hospitality di Identità Golose; Martin Kuczmarski, Founder e CEO di Difficult Name; Roberta Battocchio, Managing Director Hearst Global Design; Alberto Paolo Schieppati, Direttore Editoriale di Posh Places; Sara Magro, Hotel Specialist de Il Sole 24 Ore e Founder & editor in chief di TheItalyInsider.com; Laura Verdi, Architetto e direttore editiorale di we:ll magazine; Mauro Santinato, Presidente di Teamwork.