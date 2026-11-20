Svelati quali sono i migliori grandi ristoranti d'Italia del 2027 secondo la nuova edizione della Guida 50 Top Italy: ecco la classifica completa

Presentata la nuova classifica Grandi Ristoranti 2027 di 50 Top Italy – Guida ai Migliori Ristoranti d’Italia: una graduatoria che raccoglie il meglio della ristorazione italiana e mette in fila le eccellenze sparse su tutto il territorio nazionale.

Grandi ristoranti, Osteria Francescana di chef Bottura al primo posto

Al primo posto della classifica dedicata ai migliori grandi ristoranti d’Italia si conferma ancora una volta Osteria Francescana, insegna modenese di Massimo Bottura, chef eletto Ambasciatore contro lo spreco alimentare per l’Onu.

Oltre all’insegna di chef Bottura, restano invariate anche le altre due posizioni del podio: al secondo posto, come nell’edizione 2026, troviamo il ristorante Uliassi di Senigallia, in provincia di Ancona, mentre in terza posizione c’è Enoteca Pinchiorri di Firenze.

Al quarto posto troviamo Piazzetta Milù, a Castellammare di Stabia, con Maicol Izzo in cucina, mentre in quinta posizione c’è il ristorante Le Calandre, a Rubano, della famiglia Alajmo. La sesta posizione va a Duomo, a Ragusa, di Ciccio Sultano; settimo posto per Condividere, a Torino, con Federico Zanasi in cucina. A chiudere la Top Ten ci sono Agli Amici, a Udine, di Michela ed Emanuele Scarello, Andrea Aprea, a Milano, e Il Pagliaccio, a Roma, di Anthony Genovese.

Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori della Guida, hanno parlato così della nuova edizione: “Il fine dining sta attraversando un momento complesso – si legge sul sito ufficiale di 50 Top Italy – segnato da nuove sfide economiche, cambiamenti nei consumi e da una crescente necessità di ripensare modelli e sostenibilità. È proprio in questa fase che diventa importante riconoscere il valore di chi continua a investire in qualità, ricerca, talento e identità.

La classifica Grandi Ristoranti 2027 vuole essere una fotografia della ristorazione italiana, ma anche un segnale di fiducia verso un settore che, nonostante le difficoltà, continua a esprimere visioni, progettualità e straordinarie professionalità. Raccontare questi protagonisti significa riconoscere il loro lavoro e contribuire al futuro della grande cucina italiana”.

50 Top Italy 2027: la classifica completa