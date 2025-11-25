I migliori grandi ristoranti d'Italia: Guida 50 Top Italy 2026
Svelati quali sono i migliori grandi ristoranti d'Italia secondo 2026 secondo la nuova edizione della Guida 50 Top Italy: ecco la classifica completa
Nuovo appuntamento con la classifica dei migliori Grandi Ristoranti della Guida 50 Top Italy che ogni anno racconta il meglio della ristorazione italiana, sia dentro che fuori dai confini nazionali.
I migliori Grandi Ristoranti d’Italia per la Guida 50 Top Italy
Il podio resta invariato rispetto all’edizione dell’anno scorso: al primo posto della graduatoria, nella categoria Grandi Ristoranti, si conferma Osteria Francescana di Massimo Bottura, a Modena. Seconda posizione ancora una volta per Uliassi, il ristorante di chef Mauro Uliassi a Senigallia; medaglia d’argento per Enoteca Pinchiorri a Firenze.
Il ristorante Duomo a Ragusa ottiene la quarta posizione, precedendo Le Calandre a Rubano, in provincia di Padova. Sesto posto per il ristorante Andrea Aprea a Milano, davanti a D’O a Cornaredo, Condividere a Torino, Danì Maison a Ischia e Taverna Estia a Brusciano.
Piazza Duomo di Alba è stato inserito all’undicesimo posto, mentre al dodicesimo c’è Atelier Moessmer Norbert Niederkofler di Brunico. Seguono Madonnina del Pescatore di Senigallia, Il Pagliaccio di Rome ed Enrico Bartolini al Mudec, ristorante di Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia.
Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia ottiene la sedicesima posizione, precedendo Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona, il ristorante Dal Pescatore di Canneto Sull’Oglio, Agli Amici di Udine e La Peca di Lonigo, in provincia di Vicenza.
Nella classifica dei 50 migliori Grandi Ristoranti d’Italia, secondo l’edizione 2026 della prestigiosa Guida 50 Top Italy, troviamo i più grandi nomi della ristorazione italiana: tra questi anche L’Argine a Vencò, il ristorante della chef Antonia Klugmann a Dolegna del Collio in Friuli Venezia Giulia che guadagna ben otto posizioni rispetto all’anno precedente, passando dal 34esimo al 26esimo posto.
50 Top Italy 2026: la classifica completa
- #1 Osteria Francescana – Modena, Emilia-Romagna
- #2 Uliassi – Senigallia (AN), Marche
- #3 Enoteca Pinchiorri – Firenze, Toscana
- #4 Duomo – Ragusa, Sicilia
- #5 Le Calandre – Rubano (PD), Veneto
- #6 Andrea Aprea – Milano, Lombardia
- #7 D’O – Cornaredo (MI), Lombardia
- #8 Condividere – Torino, Piemonte
- #9 Daní Maison – Ischia (NA), Campania
- #10 Taverna Estia – Brusciano (NA), Campania
- #11 Piazza Duomo – Alba (CN), Piemonte
- #12 Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Brunico (BZ), Trentino-Alto Adige
- #13 Madonnina del Pescatore – Senigallia (AN), Marche
- #14 Il Pagliaccio – Roma, Lazio
- #15 Enrico Bartolini al Mudec – Milano, Lombardia
- #16 Piazzetta Milù – Castellammare di Stabia (NA), Campania
- #17 Casa Perbellini 12 Apostoli – Verona, Veneto
- #18 Dal Pescatore – Canneto sull’Oglio (MN), Lombardia
- #19 Agli Amici – Udine, Friuli-Venezia Giulia
- #20 La Peca – Lonigo (VI), Veneto
- #21 La Madia – Licata (AG), Sicilia
- #22 Verso – Milano, Lombardia
- #23 Angelo Sabatelli Ristorante – Putignano (BA), Puglia
- #24 daGorini – San Piero in Bagno (FC), Emilia-Romagna
- #25 Pascucci al Porticciolo – Fiumicino (RM), Lazio
- #26 L’Argine a Vencò – Dolegna del Collio (GO), Friuli-Venezia Giulia
- #27 Qafiz – Santa Cristina d’Aspromonte (RC), Calabria
- #28 Lido 84 – Gardone Riviera (BS), Lombardia
- #29 Materia – Cernobbio (CO), Lombardia
- #30 Dalla Gioconda – Gabicce Monte (PU), Marche
- #31 Zia – Roma, Lazio
- #32 La Tana Gourmet – Asiago (VI), Veneto
- #33 Antica Osteria Cera – Campagna Lupia (VE), Veneto
- #34 Ristorante Andreina – Loreto (AN), Marche
- #35 Marotta Ristorante – Squille (CE), Campania
- #36 San Domenico – Imola (BO), Emilia-Romagna
- #37 Antica Osteria Nonna Rosa – Vico Equense (NA), Campania
- #38 Villa Maiella – Guardiagrele (CH), Abruzzo
- #39 La Torre del Saracino – Vico Equense (NA), Campania
- #40 Dina – Gussago (BS), Lombardia
- #41 Sustànza – Napoli, Campania
- #42 Romano – Viareggio (LU), Toscana
- #43 Ristorante Berton – Milano, Lombardia
- #44 Abbruzzino Oltre – Lamezia Terme (CZ), Calabria
- #45 Orma Roma – Roma, Lazio
- #46 Votavota – Marina di Ragusa (RG), Sicilia
- #47 Damini Macelleria & Affini – Arzignano (VI), Veneto
- #48 Contrada Bricconi – Oltressenda Alta (BG), Lombardia
- #49 Volta del Fuenti – Vietri sul Mare (SA), Campania
- #50 Autem – Milano, Lombardia.
