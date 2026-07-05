Le migliori 20 gelaterie al mondo sono tutte italiane: classifica

Pubblicata la nuova classifica di Taste Atlas dedicata alle migliori gelaterie di tutto il mondo: nelle prime venti posizioni sono tutte italiane

Dominio Italia nella nuova classifica del portale Taste Atlas dedicata alle migliori gelaterie del mondo: nelle prime venti posizioni della graduatoria troviamo solo insegne italiane.

Le migliori gelaterie al mondo sono italiane

L’Italia si conferma un’eccellenza dell’arte del gelato, dominando la classifica stilata da Taste Atlas. Al primo posto troviamo Gelateria Fatamorgana a Roma, seguita da un altro locale capitolino, Gelateria dei Gracchi, mentre in terza posizione si piazza Gelateria Vivoli a Firenze.

La Capitale e il Capoluogo della Toscana si prendono nove delle prime dieci posizioni: Roma è presente anche al quinto posto con Gelateria Torcè, già indicata dal Gambero Rosso come una delle migliori gelaterie d’Italia, e al settimo con Gelateria I Caruso, mentre Firenze vede Gelateria dei Neri al quarto posto, Gelateria La Carraia al sesto, Gelateria Perché No all’ottavo e Gelateria Grom al nono.

La Top Ten è chiusa da Suso Geloteca a Firenze, seguita da un’altra insegna romana, Gelateria Frigidarium, e da La Sorbetteria Castiglione, insegna di Bologna, città di recente celebrata dal ‘Guardian’ con una guida speciale per visitarla in 36 ore.

Altre due locali di Roma al tredicesimo e quattordicesimo posto, occupati rispettivamente da Gelateria Otaleg e Gelateria Come il Latte; segue la coppia fiorentina formata da Gelateria Santa Trinita e Gelateria della Passera, davanti a Il Massimo del Gelato a Milano, Gelateria Alaska a Venezia, Gelateria Alberto Marchetti a Torino e Gelateria del Teatro (Roma).

Oltre a rivelare le migliori gelateria del mondo, Taste Atlas ha elencato anche quelli che vengono considerati gusti di gelato più buoni: il primato va al gelato al Pistacchio che ottiene una valutazione media di 4.4, davanti a Nocciola e Gianduia, entrambe a quota 4.3 stelle.

Leggermente più in basso, valutati con 4.2 stelle, troviamo i gusti fiordilatte, cioccolato fondente, bacio e bacio, mentre a 4.1 ci sono stracciatella, limone, crema e zabaione. Tra i gusti più popolari si segnalano anche: vaniglia fragola, caffè, melone, pesca, amarena, zuppa inglese, mandorle, torrone e liquirizia.

Taste Atlas, nel lodare tutte le qualità del gelato italiano, ha posto l’attenzione sulla differenza che esiste rispetto agli ‘ice cream’ comunemente diffusi in altri Paesi del mondo:

“Ciò che distingue il gelato dal classico ‘ice cream’ è la minore percentuale di grassi e il lento processo di mantecatura. Questi due fattori comportano l’incorporazione di una minore quantità d’aria nella miscela, conferendo al gelato una consistenza più densa e sapori più concentrati”.

Il portale ha poi proseguito così: “Data la sua consistenza, il gelato viene solitamente conservato a una temperatura inferiore rispetto al gelato tradizionale, così da garantire il perfetto grado di cremosità e una consistenza vellutata: caratteristiche essenziali di ogni gelato”.

Classifica The Best Gelato in The World di Taste Atlas