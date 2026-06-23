Le migliori gelaterie d'Italia per Gambero Rosso, la guida 2027
Le migliori gelaterie d'Italia 2027 secondo la nuova guida di Gambero Rosso: ecco tutte le insegne che hanno ricevuto il riconoscimento dei Tre Coni
Il Gambero Rosso ha presentato la guida Le migliori gelaterie d’Italia 2027: arrivata alla decima edizione, contiene le migliori insegne del nostro Paese, ben 583, quasi il doppio rispetto alla prima uscita che risale al 2016.
Le migliori gelaterie d’Italia: la guida di Gambero Rosso
Le migliori gelaterie hanno ricevuto i Tre Coni, il massimo riconoscimento della Guida di Gambero Rosso che ha di recente anche eletto i migliori oli extravergine d’oliva.
Le gelaterie che hanno ricevuto i Tre Coni sono 77, sparse su tutto il territorio italiano: il record va alla Lombardia che guida anche la classifica di attività recensite. Assegnati anche dei premi speciali ai talenti emergenti e alle realtà più innovative del panorama nazionale, come la Novità dell’Anno andata a The Rag, giovane insegna irpina
Eleonora Prinzi ha ricevuto il premio speciale Hiber Gelatiere Emergente, mentre il Premio Speciale Iceteam 1927 Cattabriga Miglior Gelato Gastronomico è andato a tre insegne che sperimentano, con coerenza, gli abbinamenti creativi tra dolce e salato: 100% Naturale di Sestri Levante e Chiavari, Capodilatte di Vicenza e Scilò Gelateria Contemporanea di Chieti.
Tutte le gelaterie Tre Coni della guida 2027
Abruzzo
- Gelaterie Duomo – Il Paradiso del Gelato – L’Aquila
Basilicata
- Emilia – Maratea (Potenza)
- Officine del gusto – Pignola (Potenza)
Calabria
- Gelato Cesare – Reggio Calabria
- La Cremeria Vitaro – Rende (Cosenza)
Campania
- Cremeria Gabriele – Vico Equense (Napoli)
- Di Matteo – Torchiara (Salerno)
- Gelateria Crivella – Sapri (Salerno)
- Gelizioso – Sarno (Salerno)
Emilia Romagna
- Bloom – Modena
- Cremeria Capolinea – Reggio Emilia
- Cremeria Santo Stefano – Bologna
- Cremeria Scirocco – Bologna
- Il Teatro del Gelato – Sant’Agostino (Ferrara)
- Magritte – Gelati al cubo – Fidenza (Parma)
- Maritozzi e Gelato di Barbara e Renato – Bologna
- Sanelli – Salsomaggiore Terme (Parma)
- Stefino – Bologna
Friuli Venezia Giulia
- Timballo – Udine
Lazio
- Gretel Factory – Formia (Latina)
- Il Cannolo Siciliano – Roma
- La Gourmandise – Roma
- Otaleg! – Roma
- Stefano Ferrara Formaessenza – Roma
- Tonka – Aprilia (Latina)
- Torcè – Roma
Liguria
- Cremeria Spinola – Chiavari (Genova)
- Gelatina – Genova
- Profumo – Genova
Lombardia
- Artico – Milano
- Chantilly – Moglia (Mantova)
- Ciacco – Milano
- Gelato Contadino – Bergamo
- Gnomo Gelato – Milano
- Il Dolce Sogno – Busto Arsizio (Varese)
- L’ Albero dei gelati – Monza
- La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo (Bergamo)
- Mille – Verolanuova (Brescia)
- Pallini – Seregno (Monza e Brianza)
- Pavé – Gelati & Granite – Milano
- Sir Oliver – Novate Milanese (Milano)
- Terra Gelato – Milano
Marche
- Biancamenta – Porto Recanati (Macerata)
- Gelateria Quattrini – Falconara Marittima (Ancona)
- Paolo Brunelli – Senigallia (Ancona)
Molise
- Il Giubileo – Riccia (Campobasso)
Piemonte
- Aria – Torino
- Casa Marchetti – Torino
- Gelati d’Antan – Torino
- La Tosca – Torino
- Mara dei Boschi – Torino
- Marco Serra Gelatiere – Carignano (Torino)
- Nivà – Torino
- Ottimo! Buono non basta – Torino
- Papalele – Torino
- Soban – Valenza (Alessandria)
Puglia
- G&co – Tricase (Lecce)
- Michel – Peschici (Foggia)
- Mokambo Gelateria – Ruvo di Puglia (Bari)
Sardegna
- Dolci Sfizi – Macomer (Nuoro)
- I Fenu Gelateria e Pasticceria – Cagliari
Sicilia
- Cappadonia Gelati – Palermo
- Liparoti – Trapani
- Santo Musumeci – Randazzo (Catania)
- Sikè Gelato – Milazzo (Me)
Toscana
- Gelateria De’ Coltelli – Pisa
- Gelateria della Passera – Firenze
- Gelateria Dondoli – San Gimignano (Siena)
Umbria
- Gelateria Naturale Demetra – Assisi (Perugia)
- Gelati Crispini – Spoleto (Perugia)
Veneto
- Chocolat – Mestre (Venezia)
- Gelateria da Simone – Noale (Venezia)
- Gelateria Naturale Scaldaferro – Dolo (Venezia)
- Golosi di Natura – Piazzola sul Brenta (Padova)
- Nano Labo – Povegliano (Treviso)
- Pasticceria Marisa – San Giorgio delle Pertiche (Padova)
- Zeno Gelato e Cioccolato – Verona.
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