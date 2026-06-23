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Le migliori gelaterie d'Italia per Gambero Rosso, la guida 2027

Le migliori gelaterie d'Italia 2027 secondo la nuova guida di Gambero Rosso: ecco tutte le insegne che hanno ricevuto il riconoscimento dei Tre Coni

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Gelateria

Il Gambero Rosso ha presentato la guida Le migliori gelaterie d’Italia 2027: arrivata alla decima edizione, contiene le migliori insegne del nostro Paese, ben 583, quasi il doppio rispetto alla prima uscita che risale al 2016.

Le migliori gelaterie d’Italia: la guida di Gambero Rosso

Le migliori gelaterie hanno ricevuto i Tre Coni, il massimo riconoscimento della Guida di Gambero Rosso che ha di recente anche eletto i migliori oli extravergine d’oliva.

Le gelaterie che hanno ricevuto i Tre Coni sono 77, sparse su tutto il territorio italiano: il record va alla Lombardia che guida anche la classifica di attività recensite. Assegnati anche dei premi speciali ai talenti emergenti e alle realtà più innovative del panorama nazionale, come la Novità dell’Anno andata a The Rag, giovane insegna irpina

Eleonora Prinzi ha ricevuto il premio speciale Hiber Gelatiere Emergente, mentre il Premio Speciale Iceteam 1927 Cattabriga Miglior Gelato Gastronomico è andato a tre insegne che sperimentano, con coerenza, gli abbinamenti creativi tra dolce e salato: 100% Naturale di Sestri Levante e Chiavari, Capodilatte di Vicenza e Scilò Gelateria Contemporanea di Chieti.

Tutte le gelaterie Tre Coni della guida 2027

Abruzzo

  • Gelaterie Duomo – Il Paradiso del Gelato – L’Aquila

Basilicata

  • Emilia – Maratea (Potenza)
  • Officine del gusto – Pignola (Potenza)

Calabria

  • Gelato Cesare – Reggio Calabria
  • La Cremeria Vitaro – Rende (Cosenza)

Campania

  • Cremeria Gabriele – Vico Equense (Napoli)
  • Di Matteo – Torchiara (Salerno)
  • Gelateria Crivella – Sapri (Salerno)
  • Gelizioso – Sarno (Salerno)

Emilia Romagna

  • Bloom – Modena
  • Cremeria Capolinea – Reggio Emilia
  • Cremeria Santo Stefano – Bologna
  • Cremeria Scirocco – Bologna
  • Il Teatro del Gelato – Sant’Agostino (Ferrara)
  • Magritte – Gelati al cubo – Fidenza (Parma)
  • Maritozzi e Gelato di Barbara e Renato – Bologna
  • Sanelli – Salsomaggiore Terme (Parma)
  • Stefino – Bologna

Friuli Venezia Giulia

  • Timballo – Udine

Lazio

  • Gretel Factory – Formia (Latina)
  • Il Cannolo Siciliano – Roma
  • La Gourmandise – Roma
  • Otaleg! – Roma
  • Stefano Ferrara Formaessenza – Roma
  • Tonka – Aprilia (Latina)
  • Torcè – Roma

Liguria

  • Cremeria Spinola – Chiavari (Genova)
  • Gelatina – Genova
  • Profumo – Genova

Lombardia

  • Artico – Milano
  • Chantilly – Moglia (Mantova)
  • Ciacco – Milano
  • Gelato Contadino – Bergamo
  • Gnomo Gelato – Milano
  • Il Dolce Sogno – Busto Arsizio (Varese)
  • L’ Albero dei gelati – Monza
  • La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo (Bergamo)
  • Mille – Verolanuova (Brescia)
  • Pallini – Seregno (Monza e Brianza)
  • Pavé – Gelati & Granite – Milano
  • Sir Oliver – Novate Milanese (Milano)
  • Terra Gelato – Milano

Marche

  • Biancamenta – Porto Recanati (Macerata)
  • Gelateria Quattrini – Falconara Marittima (Ancona)
  • Paolo Brunelli – Senigallia (Ancona)

Molise

  • Il Giubileo – Riccia (Campobasso)

Piemonte

  • Aria – Torino
  • Casa Marchetti – Torino
  • Gelati d’Antan – Torino
  • La Tosca – Torino
  • Mara dei Boschi – Torino
  • Marco Serra Gelatiere – Carignano (Torino)
  • Nivà – Torino
  • Ottimo! Buono non basta – Torino
  • Papalele – Torino
  • Soban – Valenza (Alessandria)

Puglia

  • G&co – Tricase (Lecce)
  • Michel – Peschici (Foggia)
  • Mokambo Gelateria – Ruvo di Puglia (Bari)

Sardegna

  • Dolci Sfizi – Macomer (Nuoro)
  • I Fenu Gelateria e Pasticceria – Cagliari

Sicilia

  • Cappadonia Gelati – Palermo
  • Liparoti – Trapani
  • Santo Musumeci – Randazzo (Catania)
  • Sikè Gelato – Milazzo (Me)

Toscana

  • Gelateria De’ Coltelli – Pisa
  • Gelateria della Passera – Firenze
  • Gelateria Dondoli – San Gimignano (Siena)

Umbria

  • Gelateria Naturale Demetra – Assisi (Perugia)
  • Gelati Crispini – Spoleto (Perugia)

Veneto

  • Chocolat – Mestre (Venezia)
  • Gelateria da Simone – Noale (Venezia)
  • Gelateria Naturale Scaldaferro – Dolo (Venezia)
  • Golosi di Natura – Piazzola sul Brenta (Padova)
  • Nano Labo – Povegliano (Treviso)
  • Pasticceria Marisa – San Giorgio delle Pertiche (Padova)
  • Zeno Gelato e Cioccolato – Verona.

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