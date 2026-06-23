Le migliori gelaterie d'Italia 2027 secondo la nuova guida di Gambero Rosso: ecco tutte le insegne che hanno ricevuto il riconoscimento dei Tre Coni

Il Gambero Rosso ha presentato la guida Le migliori gelaterie d’Italia 2027: arrivata alla decima edizione, contiene le migliori insegne del nostro Paese, ben 583, quasi il doppio rispetto alla prima uscita che risale al 2016.

Le migliori gelaterie d’Italia: la guida di Gambero Rosso

Le migliori gelaterie hanno ricevuto i Tre Coni, il massimo riconoscimento della Guida di Gambero Rosso che ha di recente anche eletto i migliori oli extravergine d’oliva.

Le gelaterie che hanno ricevuto i Tre Coni sono 77, sparse su tutto il territorio italiano: il record va alla Lombardia che guida anche la classifica di attività recensite. Assegnati anche dei premi speciali ai talenti emergenti e alle realtà più innovative del panorama nazionale, come la Novità dell’Anno andata a The Rag, giovane insegna irpina

Eleonora Prinzi ha ricevuto il premio speciale Hiber Gelatiere Emergente, mentre il Premio Speciale Iceteam 1927 Cattabriga Miglior Gelato Gastronomico è andato a tre insegne che sperimentano, con coerenza, gli abbinamenti creativi tra dolce e salato: 100% Naturale di Sestri Levante e Chiavari, Capodilatte di Vicenza e Scilò Gelateria Contemporanea di Chieti.

Tutte le gelaterie Tre Coni della guida 2027

Abruzzo

Gelaterie Duomo – Il Paradiso del Gelato – L’Aquila

Basilicata

Emilia – Maratea (Potenza)

Officine del gusto – Pignola (Potenza)

Calabria

Gelato Cesare – Reggio Calabria

La Cremeria Vitaro – Rende (Cosenza)

Campania

Cremeria Gabriele – Vico Equense (Napoli)

Di Matteo – Torchiara (Salerno)

Gelateria Crivella – Sapri (Salerno)

Gelizioso – Sarno (Salerno)

Emilia Romagna

Bloom – Modena

Cremeria Capolinea – Reggio Emilia

Cremeria Santo Stefano – Bologna

Cremeria Scirocco – Bologna

Il Teatro del Gelato – Sant’Agostino (Ferrara)

Magritte – Gelati al cubo – Fidenza (Parma)

Maritozzi e Gelato di Barbara e Renato – Bologna

Sanelli – Salsomaggiore Terme (Parma)

Stefino – Bologna

Friuli Venezia Giulia

Timballo – Udine

Lazio

Gretel Factory – Formia (Latina)

Il Cannolo Siciliano – Roma

La Gourmandise – Roma

Otaleg! – Roma

Stefano Ferrara Formaessenza – Roma

Tonka – Aprilia (Latina)

Torcè – Roma

Liguria

Cremeria Spinola – Chiavari (Genova)

Gelatina – Genova

Profumo – Genova

Lombardia

Artico – Milano

Chantilly – Moglia (Mantova)

Ciacco – Milano

Gelato Contadino – Bergamo

Gnomo Gelato – Milano

Il Dolce Sogno – Busto Arsizio (Varese)

L’ Albero dei gelati – Monza

La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo (Bergamo)

Mille – Verolanuova (Brescia)

Pallini – Seregno (Monza e Brianza)

Pavé – Gelati & Granite – Milano

Sir Oliver – Novate Milanese (Milano)

Terra Gelato – Milano

Marche

Biancamenta – Porto Recanati (Macerata)

Gelateria Quattrini – Falconara Marittima (Ancona)

Paolo Brunelli – Senigallia (Ancona)

Molise

Il Giubileo – Riccia (Campobasso)

Piemonte

Aria – Torino

Casa Marchetti – Torino

Gelati d’Antan – Torino

La Tosca – Torino

Mara dei Boschi – Torino

Marco Serra Gelatiere – Carignano (Torino)

Nivà – Torino

Ottimo! Buono non basta – Torino

Papalele – Torino

Soban – Valenza (Alessandria)

Puglia

G&co – Tricase (Lecce)

Michel – Peschici (Foggia)

Mokambo Gelateria – Ruvo di Puglia (Bari)

Sardegna

Dolci Sfizi – Macomer (Nuoro)

I Fenu Gelateria e Pasticceria – Cagliari

Sicilia

Cappadonia Gelati – Palermo

Liparoti – Trapani

Santo Musumeci – Randazzo (Catania)

Sikè Gelato – Milazzo (Me)

Toscana

Gelateria De’ Coltelli – Pisa

Gelateria della Passera – Firenze

Gelateria Dondoli – San Gimignano (Siena)

Umbria

Gelateria Naturale Demetra – Assisi (Perugia)

Gelati Crispini – Spoleto (Perugia)

Veneto