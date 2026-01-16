Migliori formaggi al mondo, l'Italia domina la classifica Top 10
Quali sono i migliori formaggi al mondo? Quando si tratta di cibo, l’Italia offre una tale varietà di prelibatezze da essere pressoché imbattibile: anche nel settore latto-caseario può vantare una lunga tradizione che ha ampiamente valicato i confini nazionali. A rivelarcelo è TasteAtlas, portale dedicato alla gastronomia a livello globale, che ha stilato la classifica dei 100 migliori formaggi scelti dagli utenti di tutto il mondo. Sebbene il primo posto ci sia stato “soffiato” da un altro Paese, l’Italia domina nettamente la Top 10.
