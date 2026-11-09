Migliori formaggi italiani: i premi Italian Cheese Awards 2026

Premiati i migliori formaggi italiani durante la cerimonia degli Italian Cheese Awards 2026 andata in scena ad Ancona: ecco tutti i riconoscimenti

L’Auditorium alla Mole Vanvitelliana di Ancona ha ospitato l’undicesima edizione degli Italian Cheese Awards, i premi dedicati ai formaggi italiani di qualità, riservati a tutte le produzioni presenti sul territorio nazionale.

I migliori formaggi italiani premiati agli Italian Cheese Awards

Nella serata di premiazione sono stati assegnati 16 riconoscimenti: 10 sono andati ai vincitori delle varie categorie, scelti da una giuria di esperti riunita a porte chiuse, mentre altri 6 sono premi speciali della redazione di Guru Comunicazione.

La grande novità dell’edizione 2026 degli Italian Cheese Awards è stata l’introduzione del voto segreto, che ha mantenuto riservato il risultato fino all’ultimo. I nomi dei giurati sono stati annunciati soltanto dal palco, dove sono state aperte le buste contenenti i nomi dei vincitori di ogni categoria.

Erano presenti in sala, accanto al pubblico, anche i casari dei 34 caseifici finalisti. La finale è andata in scena alla Mole Vanvitelliana di Ancona, città eletta Capitale italiana della Cultura 2028, ed è stata promossa dall’Associazione Rete del Turismo Caseario. L’edizione 2026 è l’undicesima del premio, nato nel 2015 a Mogliano Veneto e ospitato negli anni da Bergamo, Bologna, Verona, Cittadella e Ancona.

I premi per i migliori formaggi italiani, nelle varie categorie, sono i seguenti: Freschissimo – Butsch, Malga Faggioli 1140 (Veneto); Fresco – Taleddu, Brau Farm (Sardegna); Pasta molle – Stracchino all’Antica delle Valli Orobiche, Latteria Sociale Branzi (Lombardia); Pasta filata – Caciocavallo, Costantini (Molise); Pasta filata stagionata – Cosacavaddu Ibleo 2 anni, Alessandro Criscione (Sicilia); Semistagionato – Mezzano di Malga, Malga Dosso di Sotto – Az. Agr. Marini (Veneto); Stagionato – Monte Veronese d’Allevo DOP, La Casara di Roncolato (Veneto); Stagionato oltre 24 mesi – A Mamma, Erkìles (Sardegna); Aromatizzato – Malga Affinato al Fieno, La Casara di Roncolato (Veneto); Erborinato – Selva, blu ai mirtilli, Alta Mangiuria (Campania).

Assegnati anche diversi premi speciali: la Burrata del Caseificio Puglialat, per esempio, è stata eletta formaggio dell’anno, mentre alla Ricotta Az. Agr. Colicchio Rocco è andato il premio Derivato del Latte. Il momento più emozionante della cerimonia è stato la consegna del Premio alla Carriera a Fiorenzo Rigoni, presidente del Consorzio di Tutela del Formaggio Asiago e direttore del Caseificio Pennar di Asiago, nonché ambasciatore dell’Altopiano dei Sette Comuni, della sua storia e della cultura cimbra. Un riconoscimento a chi ha promosso la ricerca e l’innovazione in una delle eccellenze dell’arte casearia italiana.

Italian Cheese Awards 2026: tutti i premi

Freschissimo – Butsch, Malga Faggioli 1140 (Veneto)

Fresco – Taleddu, Brau Farm (Sardegna)

Pasta molle – Stracchino all’Antica delle Valli Orobiche, Latteria Sociale Branzi (Lombardia)

Pasta filata – Caciocavallo, Costantini (Molise)

Pasta filata stagionata – Cosacavaddu Ibleo 2 anni, Alessandro Criscione (Sicilia)

Semistagionato – Mezzano di Malga, Malga Dosso di Sotto – Az. Agr. Marini (Veneto)

Stagionato – Monte Veronese d’Allevo DOP, La Casara di Roncolato (Veneto)

Stagionato oltre 24 mesi – A Mamma, Erkìles (Sardegna)

Aromatizzato – Malga Affinato al Fieno, La Casara di Roncolato (Veneto)

Erborinato – Selva, blu ai mirtilli, Alta Mangiuria (Campania)

I Premi speciali