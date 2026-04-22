Migliori formaggi italiani: i premi al World Championship Cheese
Ottimo risultato per i formaggi italiani al World Championship Cheese: i prodotti del nostro territorio hanno portato a casa diverse medaglie in quello che può essere considerato il campionato mondiale dei formaggi. In totale, nell’edizione 2026, c’erano 3.302 prodotti in gara, suddivisi in 142 diverse categorie dedicate a ogni sfumatura della produzione casearia a livello internazionale.
Ogni formaggio viene sottoposto a un esame sensoriale e valutato con un sistema di punteggio che va da 0 a 100. I giudici analizzano ogni prodotto “alla cieca”, senza conoscere il produttore e il Paese di origine, e procedono per sottrazione, togliendo punti per ogni difetto di tipo strutturale o aromatico.
Per l’edizione 2026 del World Championship Cheese, c’è stato un grande exploit tecnologico che ha visto un innalzamento della qualità media dei formaggi a pasta molle, un tempo vero e proprio tallone delle produzioni oltreoceano, in grado però di essere sempre più competitivi al giorno d’oggi.
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