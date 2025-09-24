Record per l'Italia ai Mondiali di Formaggi del 2025: il nostro Paese ha fatto incetta di medaglie, conquistando 11 ori, 20 argenti e 25 bronzi

L’Italia trionfa ai Mondiali del formaggio: il nostro Paese ha conquistato un bottino straordinario nell’edizione 2025, portandosi a casa 56 medaglie complessive, di cui 11 d’oro, 20 d’argento e 25 di bronzo. Un risultato da record che conferma ulteriormente l’importanza della produzione nostrana a livello internazionale.

Migliori formaggi al mondo, trionfo italiano ai Mondiali 2025

Il Mondial du Fromage et des Produits Laitiers 2025 è una manifestazione andata in scena a Tours, in Francia, dove si sono sfidati quasi 2.000 formaggi provenienti da ogni angolo del mondo, giudicati da oltre 300 esperti. L’evento rappresenta un appuntamento imperdibile per i professionisti del settore, dove si incontrano la tradizione e l’innovazione, mettendo in mostra il meglio della produzione casearia mondiale.

I grandi nomi dell’Emilia Romagna spiccano tra i trionfatori dei Mondiali: il Caseificio Lanfredinim Ambrogi e il Caseificio San Giorgio hanno portato a casa l’oro con diversi Parmigiano Reggiano Dop, andando così a confermare la forza del re dei formaggi italiani a livello internazionale.

A imporsi è stato anche il Veneto che ha celebrato la Perenzin Latteria di San Pietro di Feletto in provincia di Treviso, con il Montasio Bio, e il Caseificio Turato di Villafranca Padovana in provincia di Padova con l’Asiago d’Allevo. Per quanto riguarda la Toscana, due ori per il Caseificio dei Barbi di Montalcino in provincia di Siena, con il Cacio 24 mesi e una versione aromatizzata allo zafferano e ginepro.

I prodotti Dop italiani sono stati protagonisti, ma con loro anche specialità come la burrata al pesto verde firmata da Mealk che ha conquistato i giudici con la sua originalità, e l’eccellenza sarda del Monteterno, pecorino dalla pasta compatta di Sergio Murgia premiato con l’oro. Per quanto riguarda le specialità caprine e bufaline, da segnalare anche lo Sciùr di Lavialattea e il Quadrello di Quattro Portoni, quest’ultimo capace di confermare la qualità della sua lavorazione a latte di bufala.

Tanti gli argenti andati ai prodotti italiani, dai grandi classici alle specialità regionali: la Sardegna ha brillato con il Fioretto di Sepi Formaggi, mentre la Sicilia si è imposta con il Ragusano Dop dell’azienda Tumino. A convincere la giuria è stato il Grana Padano di Granterre, insieme ai diversi Parmigiano Reggiano, dal Caseificio Gavasseto e Roncadella al Sociale Allegro Sca e all’Arrivabene. Il titolo di miglior formaggio al mondo è andato però a uno svizzero, il Gruyère AOP Vieux di Simon Miguet della Fromagerie de La Côte-aux-Fées.

Mondial du Fromage et des Produits Laitiers 2025, gli ori italiani