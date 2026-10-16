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Migliori esperienze col cibo in Europa: 2 sono in Italia

4 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le migliori esperienze da fare col cibo in Europa? Lo ha rivelato il ‘Guardian’, attraverso i racconti arrivati da ogni parte del Vecchio Continente: due in particolare riguardano l’Italia.

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