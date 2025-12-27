Questo sito contribuisce all’audience di

I 100 migliori distillati al mondo: 3 sono italiani

Svelata la classifica dei 100 migliori distillati al mondo del 2025: all'interno della graduatoria di Wine Enthusiast ci sono 3 eccellenze italiane

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Distillati

Ci sono ben tre eccellenze italiane nella Top 100 Spirits di Wine Enthusiast che ogni anno rivela quali sono i migliori distillati al mondo. La selezione del 2025 è nata da centinaia di assaggi tra whisky iconici, edizioni limitate, distillati innovativi e bottiglie accessibili.

Migliori distillati al mondo, tre sono italiani

L’Italia è riuscita a piazzare tre prodotti nella prestigiosa lista di Wine Enthusiast: eccellenze che esprimono freschezza, pulizia aromatica e sono il segnale della crescente credibilità internazionale dei distillati di casa nostra.

Il Lucano Anniversario Limoncello fa parte dei distillati valutati con 96 punti: spicca per pulizia aromatica e immediatezza: caratterizzato da un colore giallo luminoso, vanta un profumo che richiama la scorza di limone fresca, netta e croccante. Il punteggio ottenuto consente al Lucano di essere tra le migliori scelte sotto i 30 dollari: un limoncello dal carattere diretto e luminoso, perfetto per un consumo liscio, servito freddo, oppure in miscelazione.

Altra eccellenza italiana presente nell’elenco è Nardini Acqua di Cedro, valutata con 95 punti: Wine Enthusiast colloca questo distillato tra i migliori liquori del 2025 grazie al suo colore chiaro e brillante e al profumo vivace capace di unire scorza fresca, agrume candito e un leggero tocco floreale.

A completare il trittico di distillati italiani c’è Altamura Vodka che prende il nome dalla località pugliese celebre per il suo pane tradizionale: con i suoi 94 punti rappresenta una delle migliori scelte nella categoria, con un rapporto qualità/prezzo competitivo.

The Top 100 Spirits of 2025 By Wine Enthusiast

98 punti

  • Port Charlotte Single Malt Scotch Whisky SYC:01 2013
  • The Dalmore King Alexander III

97 punti

  • Ardbeg 19 Year Old Traigh Bhan Batch 6
  • Fettercairn 24 Year Old Single Malt Scotch Whisky
  • Boulard Calvados 200th Anniversary Cuvee
  • Belle de Brillet Liqueur
  • Chinola Pineapple Liqueur
  • Holmes Cay Rum Guyana Versailles 2018
  • Erstwhile Five-Spice Duck Pechuga Mezcal
  • Charbay Meyer Charbay Meyer Lemon Flavored Vodka

96 punti

  • Blackletter Straight Bourbon Whiskey
  • Dragon’s Milk Beer Barrel Bourbon 101
  • Tamnavulin Single Malt Scotch White Wine Cask Edition
  • Temris 5 Year Old PX Sherry Cask Finish
  • Stauning Rye Whisky Sherry Cask Finish
  • Two James Spirits The French Connection Rye Whiskey
  • Coquerel Calvados Single Cask 35 Years Old
  • PM Spirits + Vingtier Collaboration Calvados 45 Year
  • Gilles Brisson Cognac XO
  • Lucano Anniversario Limoncello
  • Bozal Castilla Reserva
  • La Pulga Mezcal Artesanal
  • Mezcal Trascendente Ensamble

95 punti

  • Nardini Acqua di Cedro Liqueur
  • Laws Bonded Four Grain Bourbon
  • Minden Mill Nevada Straight Bourbon
  • West Fork Whiskey Hugh Hamer Double Oaked
  • Glenglassaugh Single Malt Scotch Portsoy
  • Tullibardine Single Malt Scotch Artisan
  • Beehive Distilling Rye Whiskey
  • High West A Midwinter Night’s Dram Act 12
  • Woodford Reserve Kentucky Straight Rye Whiskey
  • Tamworth Garden Apple Brandy XO
  • Christian Drouin Calvados XO
  • ABK6 Renaissance XO
  • Comte Joseph Cognac XO
  • Jean Fillioux Cognac Très Vieux XO Extra
  • Coo Agrícola Pisquera Elqui Ltda Pisco Alto del Carmen Cumbre
  • Santiago Queirolo Pisco Acholado
  • Acronimo Gin
  • Tarsier Southeast Asian Dry Gin
  • Grander Panama Rum Cane Harvest
  • KriKIRKLAND SIGNATURE AGED 12YO RUM
  • Kuleana Rum Works Nanea
  • Bosscal Pechuga De Conejo
  • Mestiza Negra Mezcal
  • Alma del Jaguar Tequila Anejo
  • El Sativo Tequila Anejo
  • Luna De Jalisco Reposado Tequila
  • Paquera Mezcal Artesanal Arroqueño
  • Cascade Street Distillery Potato Vodka
  • Cathead Hoodoo Espresso
  • Truman Vodka

94 punti

  • Altamura Distilleries Altamura Vodka
  • Bluegrass Distillers Toasted Oak Small Batch
  • Brother’s Bond Regenerative Grain Bourbon
  • Center Stave Port Cask Finished Bourbon Cask Strength
  • Stonestreet Bourbon Whiskey Founder’s Edition
  • Tattersall 6 Year Wheated Bourbon
  • Wheel Horse Double Oak 5-Year Bourbon
  • Woodinville Bourbon
  • Annandale Distillery Man O’Sword 10-Year-Old Refill Ex-Bourbon Cask 39
  • Carlyle Blended Scotch Whisky 16
  • Jura Single Malt Scotch Tide Aged 21 Years
  • Oban Single Malt Scotch Aged 15 Years Sherry Cask Finish Cask Strength
  • Boann Single Pot Still Marsala Cask Finish
  • Powerscourt Distillery Fercullen Falls Irish Whiskey
  • Bondstone Double Oak Rye Whiskey
  • Bulleit Rye 10 Year Old
  • Frey Ranch Distillery Single Barrel Rye #1182
  • Busnel Calvados VSOP
  • Château du Breuil Calvados 20 Years Old
  • Compañía Pisquera de Chile Pisco Tres Erres Transparente
  • Beespoke Gin
  • Staple Gin
  • Streeter Flynn Gin
  • ABK6 Orange Liqueur
  • Bluebird Char and Stave Classic Coffee Liqueur
  • Lucas Bols Blue 1575
  • O’Daniell’s Irish Cream
  • Don Q Gran Reserva 7
  • Desolas Mezcal
  • Granja Nómada Mezcal Espadín
  • The Lost Explorer Reserva Del Maestro Madre Cuishe Mezcal
  • Alida Tequila Reposado
  • Humano Tequila Añejo
  • Marcado 28 Tequila Blanco 100% Puro Agave Azul
  • Tequila Cayeya “The Spirit of an Angel” Anejo
  • Barkeep Vodka
  • The Reid Vodka

93 punti

  • The Cardrona Single Malt Whisky Just Hatched
  • Agroproductos Bauzá Limitada Pisco ALMA
  • 424 Export Gin
  • An Dúlaman Irish Maritime Gin
  • Conniption Kinship Gin
  • Fid St Gin
  • Muff Irish Gin
  • Las Melodías De La Luna Tobalá Mezcal with Ancestral process
  • Authentico Organic Tequila Anejo

