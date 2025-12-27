I 100 migliori distillati al mondo: 3 sono italiani
Svelata la classifica dei 100 migliori distillati al mondo del 2025: all'interno della graduatoria di Wine Enthusiast ci sono 3 eccellenze italiane
Ci sono ben tre eccellenze italiane nella Top 100 Spirits di Wine Enthusiast che ogni anno rivela quali sono i migliori distillati al mondo. La selezione del 2025 è nata da centinaia di assaggi tra whisky iconici, edizioni limitate, distillati innovativi e bottiglie accessibili.
Migliori distillati al mondo, tre sono italiani
L’Italia è riuscita a piazzare tre prodotti nella prestigiosa lista di Wine Enthusiast: eccellenze che esprimono freschezza, pulizia aromatica e sono il segnale della crescente credibilità internazionale dei distillati di casa nostra.
Il Lucano Anniversario Limoncello fa parte dei distillati valutati con 96 punti: spicca per pulizia aromatica e immediatezza: caratterizzato da un colore giallo luminoso, vanta un profumo che richiama la scorza di limone fresca, netta e croccante. Il punteggio ottenuto consente al Lucano di essere tra le migliori scelte sotto i 30 dollari: un limoncello dal carattere diretto e luminoso, perfetto per un consumo liscio, servito freddo, oppure in miscelazione.
Altra eccellenza italiana presente nell’elenco è Nardini Acqua di Cedro, valutata con 95 punti: Wine Enthusiast colloca questo distillato tra i migliori liquori del 2025 grazie al suo colore chiaro e brillante e al profumo vivace capace di unire scorza fresca, agrume candito e un leggero tocco floreale.
A completare il trittico di distillati italiani c’è Altamura Vodka che prende il nome dalla località pugliese celebre per il suo pane tradizionale: con i suoi 94 punti rappresenta una delle migliori scelte nella categoria, con un rapporto qualità/prezzo competitivo.
The Top 100 Spirits of 2025 By Wine Enthusiast
98 punti
- Port Charlotte Single Malt Scotch Whisky SYC:01 2013
- The Dalmore King Alexander III
97 punti
- Ardbeg 19 Year Old Traigh Bhan Batch 6
- Fettercairn 24 Year Old Single Malt Scotch Whisky
- Boulard Calvados 200th Anniversary Cuvee
- Belle de Brillet Liqueur
- Chinola Pineapple Liqueur
- Holmes Cay Rum Guyana Versailles 2018
- Erstwhile Five-Spice Duck Pechuga Mezcal
- Charbay Meyer Charbay Meyer Lemon Flavored Vodka
96 punti
- Blackletter Straight Bourbon Whiskey
- Dragon’s Milk Beer Barrel Bourbon 101
- Tamnavulin Single Malt Scotch White Wine Cask Edition
- Temris 5 Year Old PX Sherry Cask Finish
- Stauning Rye Whisky Sherry Cask Finish
- Two James Spirits The French Connection Rye Whiskey
- Coquerel Calvados Single Cask 35 Years Old
- PM Spirits + Vingtier Collaboration Calvados 45 Year
- Gilles Brisson Cognac XO
- Lucano Anniversario Limoncello
- Bozal Castilla Reserva
- La Pulga Mezcal Artesanal
- Mezcal Trascendente Ensamble
95 punti
- Nardini Acqua di Cedro Liqueur
- Laws Bonded Four Grain Bourbon
- Minden Mill Nevada Straight Bourbon
- West Fork Whiskey Hugh Hamer Double Oaked
- Glenglassaugh Single Malt Scotch Portsoy
- Tullibardine Single Malt Scotch Artisan
- Beehive Distilling Rye Whiskey
- High West A Midwinter Night’s Dram Act 12
- Woodford Reserve Kentucky Straight Rye Whiskey
- Tamworth Garden Apple Brandy XO
- Christian Drouin Calvados XO
- ABK6 Renaissance XO
- Comte Joseph Cognac XO
- Jean Fillioux Cognac Très Vieux XO Extra
- Coo Agrícola Pisquera Elqui Ltda Pisco Alto del Carmen Cumbre
- Santiago Queirolo Pisco Acholado
- Acronimo Gin
- Tarsier Southeast Asian Dry Gin
- Grander Panama Rum Cane Harvest
- KriKIRKLAND SIGNATURE AGED 12YO RUM
- Kuleana Rum Works Nanea
- Bosscal Pechuga De Conejo
- Mestiza Negra Mezcal
- Alma del Jaguar Tequila Anejo
- El Sativo Tequila Anejo
- Luna De Jalisco Reposado Tequila
- Paquera Mezcal Artesanal Arroqueño
- Cascade Street Distillery Potato Vodka
- Cathead Hoodoo Espresso
- Truman Vodka
94 punti
- Altamura Distilleries Altamura Vodka
- Bluegrass Distillers Toasted Oak Small Batch
- Brother’s Bond Regenerative Grain Bourbon
- Center Stave Port Cask Finished Bourbon Cask Strength
- Stonestreet Bourbon Whiskey Founder’s Edition
- Tattersall 6 Year Wheated Bourbon
- Wheel Horse Double Oak 5-Year Bourbon
- Woodinville Bourbon
- Annandale Distillery Man O’Sword 10-Year-Old Refill Ex-Bourbon Cask 39
- Carlyle Blended Scotch Whisky 16
- Jura Single Malt Scotch Tide Aged 21 Years
- Oban Single Malt Scotch Aged 15 Years Sherry Cask Finish Cask Strength
- Boann Single Pot Still Marsala Cask Finish
- Powerscourt Distillery Fercullen Falls Irish Whiskey
- Bondstone Double Oak Rye Whiskey
- Bulleit Rye 10 Year Old
- Frey Ranch Distillery Single Barrel Rye #1182
- Busnel Calvados VSOP
- Château du Breuil Calvados 20 Years Old
- Compañía Pisquera de Chile Pisco Tres Erres Transparente
- Beespoke Gin
- Staple Gin
- Streeter Flynn Gin
- ABK6 Orange Liqueur
- Bluebird Char and Stave Classic Coffee Liqueur
- Lucas Bols Blue 1575
- O’Daniell’s Irish Cream
- Don Q Gran Reserva 7
- Desolas Mezcal
- Granja Nómada Mezcal Espadín
- The Lost Explorer Reserva Del Maestro Madre Cuishe Mezcal
- Alida Tequila Reposado
- Humano Tequila Añejo
- Marcado 28 Tequila Blanco 100% Puro Agave Azul
- Tequila Cayeya “The Spirit of an Angel” Anejo
- Barkeep Vodka
- The Reid Vodka
93 punti
- The Cardrona Single Malt Whisky Just Hatched
- Agroproductos Bauzá Limitada Pisco ALMA
- 424 Export Gin
- An Dúlaman Irish Maritime Gin
- Conniption Kinship Gin
- Fid St Gin
- Muff Irish Gin
- Las Melodías De La Luna Tobalá Mezcal with Ancestral process
- Authentico Organic Tequila Anejo
