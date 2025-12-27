I 100 migliori distillati al mondo: 3 sono italiani

Svelata la classifica dei 100 migliori distillati al mondo del 2025: all'interno della graduatoria di Wine Enthusiast ci sono 3 eccellenze italiane

Ci sono ben tre eccellenze italiane nella Top 100 Spirits di Wine Enthusiast che ogni anno rivela quali sono i migliori distillati al mondo. La selezione del 2025 è nata da centinaia di assaggi tra whisky iconici, edizioni limitate, distillati innovativi e bottiglie accessibili.

Migliori distillati al mondo, tre sono italiani

L’Italia è riuscita a piazzare tre prodotti nella prestigiosa lista di Wine Enthusiast: eccellenze che esprimono freschezza, pulizia aromatica e sono il segnale della crescente credibilità internazionale dei distillati di casa nostra.

Il Lucano Anniversario Limoncello fa parte dei distillati valutati con 96 punti: spicca per pulizia aromatica e immediatezza: caratterizzato da un colore giallo luminoso, vanta un profumo che richiama la scorza di limone fresca, netta e croccante. Il punteggio ottenuto consente al Lucano di essere tra le migliori scelte sotto i 30 dollari: un limoncello dal carattere diretto e luminoso, perfetto per un consumo liscio, servito freddo, oppure in miscelazione.

Altra eccellenza italiana presente nell’elenco è Nardini Acqua di Cedro, valutata con 95 punti: Wine Enthusiast colloca questo distillato tra i migliori liquori del 2025 grazie al suo colore chiaro e brillante e al profumo vivace capace di unire scorza fresca, agrume candito e un leggero tocco floreale.

A completare il trittico di distillati italiani c’è Altamura Vodka che prende il nome dalla località pugliese celebre per il suo pane tradizionale: con i suoi 94 punti rappresenta una delle migliori scelte nella categoria, con un rapporto qualità/prezzo competitivo.

