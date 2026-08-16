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Le 20 migliori destinazioni in Italia secondo il Times

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

L’Italia continua a esercitare un grande fascino oltre i confini nazionali, in particolare in Gran Bretagna dove l’autorevole Times ha dedicato un articolo alle bellezze del nostro Paese, stilando la classifica delle 20 migliori destinazioni da visitare.

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