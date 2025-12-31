di
I migliori concerti del 2026 in Italia: gli eventi da non perdere
Alla scoperta degli artisti che si esibiranno in Italia nel corso del 2026: dai Metallica a Kanye West, passando per Rosalia, Katy Perry, Ligabue e Vasco Rossi, ecco i concerti più attesi dell’anno.
