Le migliori colombe di Pasqua 2026 al supermercato, la classifica

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Che Pasqua sarebbe senza colomba? Il dolce tradizionale, che sulle tavole degli italiani affianca l’uovo di cioccolato (irrinunciabile per grandi e piccini), simboleggia uno dei momenti più belli da trascorrere in famiglia. È dunque importante fare attenzione nella scelta della colomba da acquistare, tra le tantissime presenti sugli scaffali del supermercato. Altroconsumo e Gambero Rosso hanno condotto dei test per selezionare le migliori colombe di Pasqua 2026: scopriamo i risultati.