Le migliori colombe di Pasqua 2026 al supermercato, la classifica
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Che Pasqua sarebbe senza colomba? Il dolce tradizionale, che sulle tavole degli italiani affianca l’uovo di cioccolato (irrinunciabile per grandi e piccini), simboleggia uno dei momenti più belli da trascorrere in famiglia. È dunque importante fare attenzione nella scelta della colomba da acquistare, tra le tantissime presenti sugli scaffali del supermercato. Altroconsumo e Gambero Rosso hanno condotto dei test per selezionare le migliori colombe di Pasqua 2026: scopriamo i risultati.
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