Migliori città da visitare a piedi nel 2026: 2 italiane in Top 10

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le migliori città al mondo da visitare a piedi? Lo rivela la nuova classifica World’s Most Walkable Cities For 2026 stilata da Travel + Leisure, autorevole magazine di viaggi e lifestyle, sui dati di Skyscanner. Lo studio ha ignorato volutamente città molto famose come Berlino, concentrandosi invece su destinazioni meno conosciute.

Ogni città è stata valutata attraverso 14 diversi fattori, tra cui troviamo la distanza tra le principali attrazioni, il numero di percorsi pedonali presente nel territorio cittadino, la densità di popolazione, la qualità dell’aria, il tasso di criminalità e la percezione di sicurezza.