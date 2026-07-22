Migliori città universitarie al mondo: 3 sono in Italia

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L’Italia trova posto nella classifica delle migliori città al mondo per gli studenti universitari: a rivelarlo è il nuovo report QS Best Student Cities 2027, stilato annualmente dalla società britannica Quacquarelli Symonds – specializzata nell’analisi del sistema universitario. Il ranking prende in considerazione ben 150 città sparse in tutto il mondo, tra quelle che hanno una popolazione superiore ai 250mila abitanti e almeno due università. La classifica si basa su sei indicatori: la qualità degli atenei, l’attrattiva della città, la presenza di studenti internazionali, le opportunità nel mondo del lavoro, l’accessibilità economica e le opinioni degli studenti. Ecco cosa è emerso.