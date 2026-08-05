Migliori 10 città per fare workcation nel 2026: una è in Italia

L’International Workplace Group, leader mondiale nelle soluzioni di lavoro ibrido e negli spazi di lavoro flessibili, ha pubblicato il nuovo report ‘Work from Anywhere’ che rivela le migliori destinazioni al mondo per fare workcation, vale a dire la pratica di combinare lavoro e tempo libero per prolungare le vacanze: nella Top Ten troviamo anche una città italiana.

Secondo la nuova ricerca globale di Iwg, il concetto di workcation si è trasformato da moda passeggera a realtà ormai consolidata a livello internazionale: più della metà dei lavori ha dichiarato che la propria azienda offre politiche di lavoro flessibile. Gli impatti di queste misure sono molto positive: per il 90% dei lavoratori, la possibilità di lavorare ovunque da remoto ha migliorato l’equilibrio tra vita privata e professionale e l’80% ha riscontrato un aumento della produttività.