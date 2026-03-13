Migliori città al mondo 2026: un'italiana in classifica
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C’è anche una città italiana presente all’interno della classifica Best Cities 2026, realizzata da Time Out in collaborazione con Intrepid Travel. La nuova graduatoria mette in fila cinquanta città che più di altre offrono motivi per visitarle e riescono a far sentire a casa i viaggiatori. Per stilare il ranking, sono state prese in esame le opinioni di oltre 24.000 utenti, insieme ai voti di 100 esperti urbani.
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