Migliori città al mondo nel 2026, una sola italiana in Top 100
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Nuovo appuntamento con il Global Cities Index di Oxford Economics, l’indice che ogni anno valuta le città di tutto il mondo, mettendole in fila in una classifica internazionale. All’interno della nuova graduatoria trovano posto 14 città italiane, ma solo una è stata inserita nelle prime cento posizioni.
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