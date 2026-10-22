Migliori città al mondo da visitare ad Halloween: una è in Italia
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La notte delle streghe si sta avvicinando, perché non approfittarne per una breve vacanza all’insegna del brivido? Il portale “Adventure360”, che raccoglie le migliori esperienze in giro per il mondo, ha stilato la classifica delle città più terrificanti di tutti i tempi, basandosi sull’atmosfera che regna tra le loro strade durante i festeggiamenti di Halloween e degli eventi che vi vengono organizzati. Nella Top 20 c’è anche una città italiana, scopriamo di quale si tratta.
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