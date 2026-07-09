Migliori città al mondo 2026, un'italiana al top in Europa
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C’è tanta Italia nella classifica delle migliori città d’Europa nell’ambito dei riconoscimenti World’s Best Awards 2026 di Travel and Leisure: il nostro Paese piazza tre città nei primi quindici posti e una in prima posizione.
Le classifiche stilate da Travel and Leisure sono il frutto dei voti espressi da oltre 207.000 lettori sparsi in ogni angolo del pianeta. A livello mondiale, al primo posto si è piazzata San Miguel de Allende in Messico, davanti a Kyoto in Giappone, Chiang Mai in Thailandia, Hoi An in Vietnam, Oaxaca in Messico, Bangkok in Thailandia, Gerusalemme in Israele e Siem Reap in Cambogia.
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