Migliori città al mondo 2026, un'italiana al top in Europa

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

C’è tanta Italia nella classifica delle migliori città d’Europa nell’ambito dei riconoscimenti World’s Best Awards 2026 di Travel and Leisure: il nostro Paese piazza tre città nei primi quindici posti e una in prima posizione.

Le classifiche stilate da Travel and Leisure sono il frutto dei voti espressi da oltre 207.000 lettori sparsi in ogni angolo del pianeta. A livello mondiale, al primo posto si è piazzata San Miguel de Allende in Messico, davanti a Kyoto in Giappone, Chiang Mai in Thailandia, Hoi An in Vietnam, Oaxaca in Messico, Bangkok in Thailandia, Gerusalemme in Israele e Siem Reap in Cambogia.