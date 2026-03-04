Migliori città dove far crescere i figli: 2 italiane in Top 50

Quali sono le migliori città al mondo dove crescere i figli? A rivelarlo è la classifica frutto della ricerca condotta da parte di Compare the Market, sito australiano esperto in confronti finanziari. Nel ranking trovano spazio anche due città italiane: per stilare la Top 50 sono stati presi in esame diversi parametri, come la sicurezza percepita, il numero di spazi verdi e parchi in rapporto alla popolazione, le attività e attrazioni per i bambini e la spesa pubblica per l’istruzione.