Le migliori città del 2026 per il cibo, solo una è italiana
di
Quali sono le migliori città al mondo per il cibo nel 2026? A rivelarlo è una classifica stilata da parte della rivista TimeOut che ha messo in fila i migliori luoghi dove mangiare in ogni angolo del pianeta. Il ranking di quest’anno, realizzato in collaborazione con Intrepid Travel, si basa sui risultati di un sondaggio che ha visto il coinvolgimento di oltre 24.000 utenti a livello internazionale. Le varie città sono state valutate per la qualità complessiva della scena gastronomica, la convenienza nell’andare a mangiare fuori e le specialità culinarie.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Nell'eredità di Enzo Ricci c'è un palazzo da 92 milioni di euro
-
A Roma venduto un attico su Piazza Venezia da oltre 12 milioni
-
Perché in Italia "non ci meritiamo i figli", lo sfogo di Crepet
-
Libri, i 100 romanzi più belli di sempre: 3 sono italiani
-
Dove vivono Fabio Caressa e Benedetta Parodi: la villa a Milano
-
Dove vive Jannik Sinner e le sue case in Italia
-
Posto auto di 12 metri quadri a 260 mila euro: il caso a Roma
-
Giornata delle Dimore Storiche 2026: gioielli d'Italia da vedere
-
La classifica dei prodotti più rubati nei negozi italiani