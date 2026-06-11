Le migliori città del 2026 per il cibo, solo una è italiana

Quali sono le migliori città al mondo per il cibo nel 2026? A rivelarlo è una classifica stilata da parte della rivista TimeOut che ha messo in fila i migliori luoghi dove mangiare in ogni angolo del pianeta. Il ranking di quest’anno, realizzato in collaborazione con Intrepid Travel, si basa sui risultati di un sondaggio che ha visto il coinvolgimento di oltre 24.000 utenti a livello internazionale. Le varie città sono state valutate per la qualità complessiva della scena gastronomica, la convenienza nell’andare a mangiare fuori e le specialità culinarie.