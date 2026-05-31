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Migliori città d'arte europee senza overtourism: una è in Italia

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le migliori città d’arte senza overtourism in Europa: il viaggio del ‘Guardian’ alla scoperta dei centri culturali che spesso restano ai margini dei soliti circuiti turistici.

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