Migliori catene di pizzerie in Italia e nel mondo: la classifica
Svelate quali sono le migliori catene di pizzerie in Italia e nel mondo: la nuova classifica 50 Top World Artisan Pizza Chains 2026 e i premi speciali
Pubblicata la nuova edizione di 50 Top World Artisan Pizza Chains, la guida che ogni anno celebra le migliori catene di pizzerie artigianali in tutto il mondo: diverse delle catene premiati hanno sedi anche in Italia.
Migliori catene di pizzerie: i premi speciali
L’edizione 2026 della guida vede la presenza di 78 brand, di cui 52 in classifica e 26 nella sezione delle eccellenze, per un totale di 1.600 punti vendita capaci di fatturare 3 miliardi di dollari all’anno.
Diversi i premi speciali assegnati quest’anno, come il Green Oven 2026 – Goeldlin andato a Garden Pizza, e il Best Best Fried Food 2026 – Il Fritturista – Oleificio Zucchi Award assegnato a Capuano’s.
Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Alber Sapere, i tre curatori della Guida, hanno parlato così della crescita del settore a livello internazionale: “La crescita delle catene di pizzerie racconta quanto la pizza artigianale sia ormai un fenomeno globale. La sfida è crescere mantenendo qualità, identità e attenzione al prodotto. Con 50 Top World Artisan Pizza Chains vogliamo valorizzare le realtà che riescono a coniugare visione imprenditoriale e cultura gastronomica, contribuendo a portare la grande pizza nel mondo”.
- Best Fried Food 2026 – Il Fritturista – Oleificio Zucchi Award: Capuano’s
- Best Dessert List 2026 – Latteria San Salvatore Award: Rudy’s
- Best Service 2026 – Fedegroup Award: CIBO
- New Entry of the Year 2026 – Solania Award: Ferro e Farinha
- Best Customer Satisfaction 2026 – Maistà Award: Infraganti
- Performance of the Year 2026 – Robo Award: 400℃ PIZZA
- Best Marketing 2026 – Mammafiore Award: La Braciera
- Made in Italy 2026 – Salumi Coati Award: Da Michele
- Best Cocktail List 2026 – Sei Bellissimi Award: Big Mamma Group
- Best Pasta Proposal 2026 – Pastificio Di Martino Award: Eataly
- Pizza of the Year 2026 – Latteria Sorrentina Award: Provola e Pepe di Luigia
- Pizza Maker of the Year 2026 – Ferrarelle Award: Diego Vitagliano di Diego
- Vitagliano Pizzeria
- Green Oven 2026 – Goeldlin: Garden Pizza.
50 Top World Artisan Pizza Chains 2026: la classifica
In cima alla classifica 2026 dedicata alle migliori catene di pizzerie al mondo troviamo Grosso Napoletano, davanti a Big Mamma Group e Da Michele. In terza posizione troviamo Braz, seguita da Luigia, Diego Vitagliano Pizzeria, Gruppo Pepe, Berberè, Pizza Pilgrims e 400 Gradi. Sono due le catene al decimo posto: 400°C Pizza ed Errico Porzio.
Subito dopo la Top Ten troviamo Vincenzo Capuano che precede Pizzana, Eataly, Sorbillo, 1900 Pizzeria, Can Pizza, Capuano’s, La Braciera, Fradiavolo, FRESCO, Rudy’s, Paulie Gee’s, Ferro e Farinha, Garden Pizza, Doppio Zero, Stellina Pizzeria, L’Elementare, Alice Pizza, CIBO e Infraganti.
- #1 Grosso Napoletano
- #2 Big Mamma Group
- #3 Da Michele
- #4 Bráz
- #5 Luigia
- #6 Diego Vitagliano Pizzeria
- #7 Gruppo Peppe
- #8 Berberè
- #9 Pizza Pilgrims
- #10 400 Gradi
- #11 400℃ PIZZA
- #12 Errico Porzio
- #13 Vincenzo Capuano
- #14 Pizzana
- #15 Eataly
- #16 Sorbillo
- #17 1900 Pizzeria
- #18 Can Pizza
- #19 Capuano’s
- #20 La Braciera
- #21 Fradiavolo
- #22 FRESCO
- #23 Rudy’s
- #24 Paulie Gee’s
- #25 Ferro e Farinha
- #26 Garden Pizza
- #27 Doppio Zero
- #28 Stellina Pizzeria
- #29 L’Elementare
- #30 Alice Pizza
- #31 CIBO
- #32 Infraganti
- #33 Zia Lucia
- #34 Napulé
- #35 Via Tribunali
- #36 Menchetti
- #37 OLIO welovepizzanapoletana
- #38 Pizzium
- #39 SOLO PIZZA Napoletana
- #40 mammamia!
- #41 Rossopomodoro
- #42 No. 900
- #43 Fratelli La Bufala
- #44 Vasinikò
- #45 Villa Paradiso
- #46 60 seconds to napoli
- #47 Da Nanni
- #48 Carpe Diem
- #49 Pummarola
- #50 Madison
- #51 Basta
- #52 The Pizza Bakery.
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