Svelate quali sono le migliori catene di pizzerie in Italia e nel mondo: la nuova classifica 50 Top World Artisan Pizza Chains 2026 e i premi speciali

Pubblicata la nuova edizione di 50 Top World Artisan Pizza Chains, la guida che ogni anno celebra le migliori catene di pizzerie artigianali in tutto il mondo: diverse delle catene premiati hanno sedi anche in Italia.

Migliori catene di pizzerie: i premi speciali

L’edizione 2026 della guida vede la presenza di 78 brand, di cui 52 in classifica e 26 nella sezione delle eccellenze, per un totale di 1.600 punti vendita capaci di fatturare 3 miliardi di dollari all’anno.

Diversi i premi speciali assegnati quest’anno, come il Green Oven 2026 – Goeldlin andato a Garden Pizza, e il Best Best Fried Food 2026 – Il Fritturista – Oleificio Zucchi Award assegnato a Capuano’s.

Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Alber Sapere, i tre curatori della Guida, hanno parlato così della crescita del settore a livello internazionale: “La crescita delle catene di pizzerie racconta quanto la pizza artigianale sia ormai un fenomeno globale. La sfida è crescere mantenendo qualità, identità e attenzione al prodotto. Con 50 Top World Artisan Pizza Chains vogliamo valorizzare le realtà che riescono a coniugare visione imprenditoriale e cultura gastronomica, contribuendo a portare la grande pizza nel mondo”.

Best Fried Food 2026 – Il Fritturista – Oleificio Zucchi Award: Capuano’s

Best Dessert List 2026 – Latteria San Salvatore Award: Rudy’s

Best Service 2026 – Fedegroup Award: CIBO

New Entry of the Year 2026 – Solania Award: Ferro e Farinha

Best Customer Satisfaction 2026 – Maistà Award: Infraganti

Performance of the Year 2026 – Robo Award: 400℃ PIZZA

Best Marketing 2026 – Mammafiore Award: La Braciera

Made in Italy 2026 – Salumi Coati Award: Da Michele

Best Cocktail List 2026 – Sei Bellissimi Award: Big Mamma Group

Best Pasta Proposal 2026 – Pastificio Di Martino Award: Eataly

Pizza of the Year 2026 – Latteria Sorrentina Award: Provola e Pepe di Luigia

Pizza Maker of the Year 2026 – Ferrarelle Award: Diego Vitagliano di Diego

Vitagliano Pizzeria

Green Oven 2026 – Goeldlin: Garden Pizza.

50 Top World Artisan Pizza Chains 2026: la classifica

In cima alla classifica 2026 dedicata alle migliori catene di pizzerie al mondo troviamo Grosso Napoletano, davanti a Big Mamma Group e Da Michele. In terza posizione troviamo Braz, seguita da Luigia, Diego Vitagliano Pizzeria, Gruppo Pepe, Berberè, Pizza Pilgrims e 400 Gradi. Sono due le catene al decimo posto: 400°C Pizza ed Errico Porzio.

Subito dopo la Top Ten troviamo Vincenzo Capuano che precede Pizzana, Eataly, Sorbillo, 1900 Pizzeria, Can Pizza, Capuano’s, La Braciera, Fradiavolo, FRESCO, Rudy’s, Paulie Gee’s, Ferro e Farinha, Garden Pizza, Doppio Zero, Stellina Pizzeria, L’Elementare, Alice Pizza, CIBO e Infraganti.