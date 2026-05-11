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I migliori burri del supermercato secondo Gambero Rosso
Quali sono i migliori burri presenti nei supermercati italiani? A rivelarlo è Gambero Rosso che ha condotto una ricerca su 30 prodotti tra grandi marchi, private label e low cost. Ogni panetto di burro è stato valutato al termine di una prova d’assaggio con cinque esperti di settore.
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